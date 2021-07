Torna il Radio Bruno Estate con due serate di musica dal vivo con Sangiovanni, Irama, J-Ax e altri 30 artisti

Radio Bruno Estate 2021. Torna la musica live grazie alle serate evento di Radio Bruno da piazza Roma a Modena. Saranno più di trenta gli artisti presenti il 12 e 14 luglio sul palco della manifestazione.

Le restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19 costringono Radio Bruno anche quest’anno a limitare il numero degli spettatori che potranno assistere agli eventi. Saranno infatti mille i biglietti con posti a sedere assegnati disponibili per ogni serata. Biglietti che, messi a disposizione online, sono andati esauriti in pochi minuti.

Per chi non potrà essere presente sarà possibile seguire le due serate di musica live sia in diretta radio che in diretta televisiva sui canali 71 e 256 del digitale terreste oppure in streaming sul sito di Radio Bruno o sull’app.

Ecco come ha presentato i due show Gianni Prandi, editore di Radio Bruno:

“L’Emilia Romagna ha storicamente un ruolo di grande rilievo per la musica e lo spettacolo in ambito nazionale. Modena è una città che si colloca simbolicamente al centro ed è la provincia da cui tutto è cominciato per Radio Bruno, da anni la radio più ascoltata in regione davanti a tutti i network nazionali e alle radio Rai. Siamo pronti ad affrontare e gestire circostanze difficili e avverse anche quest’anno mettendo in campo tutto il necessario, a fronte di uno sforzo economico e organizzativo considerevole. La sfida è riuscire a non fermarsi, ancora una volta. Per questo ringraziamo gli artisti che hanno accettato il nostro invito, mostrando ancora una volta affetto per Radio Bruno e il suo pubblico. Grazie soprattutto agli ascoltatori per l’entusiasmo con il quale hanno accolto questa nuova edizione del Radio Bruno Estate e ai partner istituzionali e commerciali che ci aiutano a renderlo possibile”.

