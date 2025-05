Questo e Quello tornano con un tributo alla felicità e alla tristezza, così “Intensamente Meravigliosa”

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2024 con Bella Balla e al San Marino Song Contest 2025, Questo e Quello – ovvero Francesco e Stefano – tornano in radio e in tutti i digital store con un nuovo singolo, Intensamente Meravigliosa (Maledetta Records).

Il brano – energia allo stato puro – è un tributo alla felicità così come alla tristezza e vuole essere un invito a esplorare fino in fondo ogni nostro stato d’animo, per sentirlo davvero, qualunque esso sia.

“Ci piacerebbe che questa canzone diventasse un manifesto di approccio alla vita, sempre da vivere intensamente, qualunque sia il suo percorso”.

QUESTO E QUELLO: da sanremo giovani a “INTENSAMENTE MERAVIGLIOSA”, passando per il San Marino Song Contest

Intensamente Meravigliosa è una canzone in pieno stile Questo e Quello ed è frutto di una commistione di generi e influenze musicali che arrivano da ogni parte del mondo.

Il risultato? Un’esplosione di movimento e un testo che attinge dal passato, volgendo però lo sguardo sempre al futuro.

Ed ecco che l’avverbio intensamente viene usato come netta negazione dell’apatia, mentre l’aggettivo meravigliosa indica la caratteristica principale di una vita vissuta a pieno, in ogni sua forma e in ogni suo piccolo spiraglio di bellezza.