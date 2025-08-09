9 Agosto 2025
di
Lorenza Ferraro
News
9 Agosto 2025

Dopo il successo delle prime due edizioni, “Quel Gran Genio” di Lucio Battisti torna a Milano

In programma dieci speciali eventi pensati per celebrare il genio creativo del cantautore

di Lorenza Ferraro
Quel Gran Genio di Lucio Battisti torna a Milano
Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 26 al 29 settembre a Milano torna Quel Gran Genio, la manifestazione ideata da Francesco Paracchini e dedicata all’opera e alla straordinaria figura di Lucio Battisti, di cui non vengono celebrati solo i grandi successi, ma anche le sue sperimentazioni e la sua straordinaria capacità di rinnovarsi continuamente, scrivendo pagine su pagine del libro sulla storia della musica italiana.

a milano “QUEL GRAN GENIO” DI LUCIO BATTISTI: IL PROGRAMMA

Nella giornata di apertura, venerdì 26 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà possibile vivere un’esperienza magica a bordo del Tram storico ATMosfera. Qui, per l’occasione, si terrà infatti un live acustico in movimento, con partenza e arrivo di fronte al Castello Sforzesco.

Alle ore 20.30 ci si sposterà poi al Teatro del Buratto, dove andrà in scena lo spettacolo Battisti e i suoi Amici, con protagonista il formidabile one man band Carlo Poddighe.

L’indomani mattina, più precisamente dalle ore 10.30 alle ore 13.00, nella sala grande di Spazio Washington (Via Washington 83) si terrà invece un convegno dal titolo Il Mulino di Anzano del Parco: solo uno studio di registrazione?, a cui parteciperanno musicisti e produttori che hanno vissuto in prima persona questa esperienza unica in Italia.

Arriviamo così a domenica 28 settembre e a un’imperdibile appuntamento. Al Teatro Menotti di Milano andrà infatti in scena Ancora Tutti Insieme, uno spettacolo musicale ispirato alla celebre trasmissione televisiva del 1971 Tutti Insieme, durante la quale Lucio Battisti presentò la neonata Scuderia Numero 1 (Dik Dik, Formula 3, Bruno Lauzi, Mia Martini, PFM, Adriano Pappalardo, Mario Lavezzi, ecc.).

Lunedì 29 settembre, alle ore 20.00, presso il Teatro Gerolamo di Milano calerà invece il sipario sulla terza edizione della manifestazione con Qualcosa Che Vale: un concerto dedicato a un album spartiacque come E Già, pubblicato nel 1982 e scritto insieme a Velezia, che verrà re-interpretato da Patrizia Cirulli.

E l’anteprima? L’anteprima di Quel Gran Genio si terrà alle ore 16.30 di domenica 14 settembre presso la suggestiva cornice del Mulino di Anzano del Parco (CO), dove si svolgerà lo speciale concerto Emozioni, che vedrà protagonisti Gianmarco Carroccia e Mogol (qui i biglietti).

