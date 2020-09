Pupo lancia in Russia il nuovo singolo “Fuori dal gregge”

In Copertina

BV3: Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles chiamano al loro cospetto 25 artisti della scena urban

Il disco usciràà a inizio ottobre per Arista / Sony Music Italy.

Laura Pausini: esibizione al Colosseo per l'evento I Love Beirut organizzato da Mika

Laura Pausini si esibirà nella suggestiva cornice del Colosseo per I Love Beirut, l'evento benefico organizzato da Mika.

Anteprima Video: il temporaneo ritorno nella terra d'origine nel singolo “Un Momento” di Danilo Sapienza

E' uscito il nuovo singolo di Danilo Sapienza Un Momento. Il videoclip, diretto dal regista Federico Gardin, è in anteprima su All Music Italia.

Federica Carta: "Morositas" è il nuovo singolo feat. Random

Continua, con un brano che unisce rap e sonorità ispirate agli '50, il nuovo percorso artistico della cantante.

I Top & flop dei tormentoni dell'estate 2020

Quali sono i brani che hanno brillato in questa "strana" estate? E quali invece hanno raccolto meno delle aspettative?.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #37: Gigi D'Alessio e Riki spingono Irama fuori dal podio

Gigi D'Alessio con l'album "Buongiorno" guida a sorpresa la classifica degli album. Tra i singoli tutto immutato. Primi Rocco Hunt e Ana Mena.

I Top & Flop della musica in tv nell'estate 2020

Sopra tutti i Seat Music Awards si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Videointervista a Neno dal Premio Lunezia 2020 aspettando importanti novità

Neno, terzo classificato al Festival di Castrocaro, è salito in veste di ospite sul palco di Piazza Mercurio a Massa per il Premio Lunezia 2020.

Videointervista a Giulia Molino dal Premio Lunezia 2020

Giulia Molino ha conquistato il Premio Lunezia 2020 per il brano "Le Domeniche di Maggio", contenuto nell'album d'esordio "Va Tutto Bene".

Videointervista a Michele Bravi dal Premio Lunezia 2020

Michele Bravi, ospite della serata finale del Premio Lunezia 2020, ha ricevuto un riconoscimento per il brano "La vita breve dei coriandoli".

Videointervista a L'Elfo: “Vangelo II Luka è il mio disco più maturo!”

E' uscito il nuovo album del rapper catanese L'Elfo Vangelo II Luka, un progetto libero al quale hanno collaborato Ensi, Cromo, Clementino, Vacca e Nerone.

Videointervista a Riki: “Continuo a sperimentare, vorrei essere visto con occhi diversi”

Il 4 settembre è uscito l'album di Riki PopClub, anticipato dal singolo Litighiamo presentato dal vivo all'Arena di Verona durante i Seat Music Awards.

Appello agli artisti noti per gli artisti emergenti. Tentar non nuoce...

Concerti 2021 e artisti emergenti. Questi sono i due argomenti di cui mi preme parlare oggi in questo editoriale. Di uno si è parlato molto, dell'altro per niente.In questi giorni ho realizzato un'intervista con Samantha Suriani uscita proprio oggi su Bellacanzone.it.Alla fine dell'intervista Samantha mi ha fatto una domanda diretta... "Come vedi il futuro della musica...

Villabanks: dopo il provocatorio video su Pornhub, svelata la data di uscita dell'album “El Puto Mundo”

Dopo l'ottimo riscontro e la curiosità creata dalla pubblicazione su Pornhub del video di Kardashian, è in arrivo il nuovo album di Villabanks El Puto Mundo.

Pupo lancia in Russia il nuovo singolo "Fuori dal gregge"

"La canzone parla del Covid, di come si dovrebbe affrontare insieme questa battaglia".

Renato Zero: dal 18 settembre il nuovo singolo “L'Angelo Ferito”, primo estratto da “Zerosettanta”

Sarà in radio e in tutte le piattaforme digitali dal 18 settembre il nuovo singolo di Renato Zero L'angelo ferito, primo estratto da Zerosettanta.

Amazon Music HD: disponibile la nuova offerta di musica in alta qualità

E' ora disponibile Amazon Music HD, una nuova offerta di musica in alta qualità, con oltre 60 milioni di brani in alta definizione.

Young Signorino: svelata la data di uscita dell'album di debutto “Calmo”

E' tutto pronto per l'uscita di "Calmo", l'album di debutto di Young Signorino. Un progetto discografico atteso e che promette sorprese.

Rifilastrocche In Cielo E In Terra: l'omaggio a Gianni Rodari parte da Dente

Per celebrare il 100° anniversario della nascita di Gianni Rodari, il 18 settembre uscirà una nuova versione di Rifilastrocche In Cielo E In Terra. .

Cesare Cremonini: dal 18 settembre in radio il nuovo singolo “Ciao” (Testo e Audio)

Sarà in radio dal 18 settembre il nuovo singolo di Cesare Cremonini Ciao, terzo estratto dalla raccolta 2C2C uscita lo scorso anno.

Achille Lauro: rock estremo, punk e glam nel nuovo singolo “Maleducata”

Dal 16 settembre disponibile su Netflix la stagione conclusiva di Baby. Nella colonna sonora il brano inedito di Achille Lauro Maleducata.

X Factor 2020: la conferenza stampa apre un'edizione fortemente simbolica

E' tutto pronto per X Factor 2020. La prima puntata sarà trasmessa da Sky Uno e Now Tv giovedì 17 settembre. Ecco il resoconto della conferenza stampa.

Samuele Bersani: dal 18 settembre il nuovo singolo inedito “Harakiri”

Sarà disponibile dal 18 settembre in radio e digitale il nuovo singolo di Samuele Bersani Harakiri scritto e prodotto con Piero Cantarelli.

Premio Lunezia 2020: le forza delle parole in una serata di musica. Le videointerviste

In Piazza Mercurio a Massa la finale del Premio Lunezia 2020. Sul palco le Nuove Proposte e gli ospiti Neno, Michele Bravi, Piero Pelù e Giulia Molino.

Boosta in arrivo il nuovo album da solista, "Facile"

Alcune dei nuovi brani sono stati presentati dall'artista durante il tour estivo che si concluderà il 15 settembre.

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Mini Meets Music Contest, il concorso per i talenti della scena elettronica

Pagelle nuovi singoli italiani in uscita l'11 settembre 2020

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 11 settembre

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Anteprima Video: il temporaneo ritorno nella terra d'origine nel singolo “Un Momento” di Danilo Sapienza

Lilo ha lanciato il nuovo singolo "Ti sento comunque"

Mis7ica ha lanciato il singolo "Baila" in cui fonde rap e sonorità latine

Anteprima Video: “I can’t breathe” di Larocca, un nodo alla gola e un messaggio di protesta

"Il nuovo nemico" è l'EP d'esordio del progetto discografico Otto

Ciulla: l'"Album dei Ricordi" è il frutto di un esperimento unico

Certificazioni FIMI settimana 37: Ernia e Francesco Gabbani sono gli album della settimana

Classifica Spotify Settimana #37: Rocco Hunt e Ana Mena senza rivali. Doppia piazza d'onore per Ernia

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #37: Gigi D'Alessio e Riki spingono Irama fuori dal podio

Classifica Radio Earone Settimana #37: musica italiana in netto calo, ma...

Certificazioni Fimi Settimana #36: doppio platino per Rocco Hunt e Ana Mena e platino per Shade e Le Vibrazioni

Classifica Spotify Settimana #36: Rocco Hunt e Blanco in testa, ma Ernia si avvicina...

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

