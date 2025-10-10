Pugni capovolge la prospettiva sulla diversità nel singolo “Talento”

Pugni (all’anagrafe, Lorenzo Pagni) pubblica il nuovo singolo Talento, disponibile per Costello’s Records (distribuzione Artist First) dal 10 ottobre 2025. Il brano esce a un anno dal disco d’esordio Tuffo e in coincidenza con la Giornata mondiale della salute mentale.

La data di release di Talento non è casuale, ma è strettamente connessa con il significato del brano. Pugni, psicologo in una clinica psichiatrica, ha realizzato un inno degli esclusi, dei reietti e dei pazzi visionari. La canzone è una critica esplicita alla società del capitalismo che non comprende, ma si limita ad amministrare, la salute mentale nei centri psichiatrici “blindati”. Luoghi questi che l’artista reputa, con cognizione di causa, “una versione 2.0 dei manicomi che Franco Basaglia riuscì a far chiudere”.

““Talento” è una canzone di denuncia nei confronti di un mondo incapace di accogliere e integrare la diversità”, spiega Pugni. “È un canto che nasce dall’interno delle mura della psichiatria che, troppo spesso, seda senza lo sforzo di comprendere. È un rigurgito nei confronti di una società che stritola, giudica e ammala le persone, per poi addossare la colpa nei confronti di chi non riesce ad “adattarsi”. “Talento” è un canto di speranza e di libertà, affinché le individualità di tutti e tutte noi abbiano valore per il solo fatto che esistiamo”.

Con Talento, l’artista ribalta il rapporto tra società e malattia mentale. Nel fare ciò, parte da una domanda: “se il contesto sociale fosse differente, le persone “diverse” verrebbero ancora considerate malate?”. Per diagnosticare (e quindi considerare) una persona “malata mentale”, c’è bisogno che questa dimostri una “compromissione del funzionamento”. In altre parole, non deve riuscire ad integrarsi nella collettività.

Il presupposto, dunque, è che la società sia sana; e chi non riesce a integrarsi in essa, è considerato malato. Viene allora da chiedersi: “Ma vogliamo veramente considerare sana la società in cui viviamo?”. Pugni lancia una provocazione: su un altro pianeta, il “matto” sarebbe una persona di talento, uno sciamano, un visionario connesso con l’Universo.

Talento, prodotto dall’artista insieme a Danny Bronzini e Peppe Petrelli presso il Sud-est studio di Lecce, propone atmosfere proprie di altre epoche sonore. Si muove in direzione contraria rispetto alla iper-digitalizzazione della musica. Ciononostante, non perde però la freschezza degli arrangiamenti che valorizzano la voce di Pugni.

Pugni presenta live “Talento” a Milano

Il 16 ottobre 2025, Pugni si esibisce in concerto in solo al Germi di Milano. Si tratta di un evento speciale che va in scena a pochi giorni dalla Giornata mondiale per la salute mentale, tema caro all’artista, nonché dall’uscita del suo nuovo brano.

La serata è l’occasione per presentare dal vivo il singolo Talento. Pugni proporrà alcuni inediti e i brani del suo disco d’esordio Tuffo. Lo show vedrà protagonista anche il collettivo artistico D’Acqua, nato a Torino per valorizzare l’intelligenza collettiva e creare connessioni attraverso l’arte. All’evento parteciperà anche un ospite speciale, che sarà svelato prossimamente.

Pugni presenta così il concerto: “Giovedì 16 ottobre, a pochi giorni dalla giornata mondiale per la salute mentale e dall’uscita del mio nuovo singolo “Talento”, abbiamo organizzato un ritrovo intimo in quella chicca che è Germi a Milano.

Quello della salute mentale è un tema che mi è molto caro e sul quale, nel mio piccolo, sento la responsabilità di esprimermi. Non sono mai abbastanza le campagne di sensibilizzazione e non è mai abbastanza l’attenzione critica che dobbiamo avere, come cittadini, nei confronti dei sistemi di cura.

Lavoro nel sistema psichiatrico da quasi 4 anni e c’è una grave emergenza sanitaria in corso: le richieste sono sempre maggiori e i servizi sono piu che saturi, con conseguenze importanti sulla qualità delle cure offerte. A mio parere, uno dei motivi è che viene chiesto aiuto quando è troppo tardi.

Ed è su questo che sento di poter fare la mia piccola parte: tornare ad ascoltarsi e prendersi cura di quello che sentiamo, prima che ci rompa i timpani.

Useremo le canzoni come trampolino per tuffarci dentro le cose che sentiamo. Ma non sarà solo musica: avrò la fortuna di condividere il palco con un ospite speciale, che svelerò a breve.

Inoltre, ci sarà uno spazio dedicato al collettivo d’acqua, un collettivo artistico composto da utenti e personale che vuole abbattere i muri che separano la psichiatria dalla realtà dei “normali”.

Sarà una bella festa, prenotate che ci sono pochissimi posti“.

I biglietti per l’evento sono in vendita su circuito Mailticket a 15€ (compresi diritti di prevendita e commissioni). L’ingresso all’evento è riservato ai soci ACSI. La richiesta di tesseramento è da effettuarsi almeno 24 ore prima dell’evento.

“Talento”, il testo

Testo: Pugni

Musica: Pugni, Danny Bronzini

Prodotto da: Danny Bronzini, Peppe Petrelli, Pugni

Mix: Peppe Petrelli

Master: Justin Perkins at Mistery Room Mastering

Sento cose che non so

Se esistono davvero

Cosa cambierà per me

Se esistono o ci credo tanto?

Così tanto che

Diagnosi di matto

Vent’anni sotto effetto

Di goccioline amare

In cui annego il mio talento

Mi obbligano a farlo

Sento l’Universo

Nel recinto di un mondo

Che mi vuole spento

Sembro fuori posto

Sono solo connesso

Con quello che chiamano Dio

Stando agli occhi dei normali

È piatto questo cielo

Io vedo il cielo che si arrotola

E la gente chiusa dentro

E se chiedi a me

Vedo la gente che si muove sui binari

Io vado avanti a capriole

E dritto non andrò mai

Ecco perché

Io sono quello matto

Tagliato dal contesto

Ma su un altro pianeta

Avrebbe un ruolo il mio talento

Mi piace immaginarlo

Sento l’Universo

Nel recinto di un mondo

Che mi vuole spento

Sembro fuori posto

Sono solo connesso

Con quello che chiamano…

Sento l’Universo

Nel recinto di un mondo

Che mi vuole spento

Sembro fuori posto

Sono solo connesso

Con quello che chiamano…

>Sento l’Universo

Nel recinto di un mondo

Che mi vuole spento

Sembro fuori posto

Sono solo connesso

Con quello che chiamano