Un “Tuffo” nell’inconscio, un viaggio interiore che da spazio a paure e fragilità: l’album d’esordio di Pugni

Fuori venerdì 11 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Tuffo“, l’album d’esordio di Pugni, distribuito da Believe Music Italia.

Il disco è stato anticipato dai singoli “Orchestra di silenzi“, “Spigoli“, “Falco ubriaco” e “Foglie Morte” e verrà presentato in anteprima al Release Party, organizzato all’Off Topic di Torino, nel giorno dell’uscita del progetto. Clicca qui per acquistare i biglietti.

Il cantautore toscano, che quest’anno ha preso parte come corista al Tour di Willie Peyote, con il quale ha anche duettato nel suo singolo “Bloody Mary“, di giorno lavora come psicologo, e gli resta quindi solo la notte per coltivare la sua passione scrivendo canzoni.

“Tuffo è un disco in cui ho cercato e ritrovato me stesso. Lavorando in una clinica psichiatrica, ogni giorno incontro storie al limite del credibile che, soprattutto all’inizio, mi hanno distrutto e poi ricostruito, in una forma nuova e più consapevole” racconta pugni. “Nonostante si tenti di superare la logica manicomiale, ancora oggi il “pazzo” rimane un elemento da isolare e rinchiudere perdendo così la possibilità di conoscere la ricchezza che sta dietro alla “pazzia”, alla diversità.” conclude il cantautore.

Questo disco nasce dal bisogno di Pugni di parlare di salute mentale, di morte, rinascita e di amore, ma non solo il lato magico, scoprendone a volte anche i trucchi che fanno svanire l’incantesimo.

Le basi, curate con Kendo e Danny Bronzini, partono da uno stile grunge fino a raggiungere influenze del brit pop, folk e soul, prendendo ispirazione da nomi come Bon Iver, Radiohead, Damien Rice.

La chitarra è lo strumento protagonista dell’album, e si mescola alle percussioni che ricordano il mondo tribale; la voce di Pugni, sottile e dolce, ma anche ruvida e potente, lascia il segno facendo da collante con la musica.

“Grazie a questo album, ho avuto la possibilità di dare spazio alla mie fragilità e paure, restituendogli il diritto di esistere come unico modo per accoglierle. E ho capito chi sono veramente quando ho smesso di raccontarmi per quello che credevo di essere.” spiega il cantautore.

pugni, “Tuffo”: la tracklist

Di seguito la tracklist completa di “Tuffo“:

Orchestra di silenzi Falco ubriaco Trentasette denti Spigoli Foglie morte Amore bisturi Inchiostro blu (feat. Michael Sorriso) Ombra-skit (feat. Francesco Fanucchi) Plutone

Clicca qui per presalvare “Tuffo“, il disco d’esordio di Pugni, fuori venerdì 11 ottobre.

Foto di copertina di Giulia Bartolini