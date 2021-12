Psicologi: dal nuovo singolo al Live Tour 2022. Date e biglietti.

Psicologi Live Tour 2022.

Gli Psicologi tornano live con undici concerti la prossima estate.

Sarà l’occasione per Lil Kaneki e Drast di portare in giro per l’Italia i loro inni generazionali.

Le prevendite saranno aperte alle ore 14:00 di martedì 14 dicembre su psicologi2001.lol

Queste le date.

PSICOLOGI LIVE TOUR 2022

17.06 – Rock in Roma – Roma

23.06 – Carroponte – Milano

24.06 – Parco della Musica – Padova

02.07 – Flowers Festival – Collegno (TO)

09.07 – Sequoie x Oltre – Bologna

14.07 – Arena Flegrea – Napoli

15.07 – LUCE FESTIVAL @Parco Lama Balice – Bitonto (BA)

30.07 – INDIEGENO FEST – Patti Marina (ME)

11.08 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

20.08 – SEI FESTIVAL @Parco Gondar – Gallipoli (LE)

27.08 – NoSound Fest – Servigliano (FM)

Venerdì 10 dicembre è uscito in streaming e digital download Sui Muri (Bomba Dischi / Island Records), singolo inedito che segna una nuova fase artistica per Lil Kaneki e Drast. L’impronta più urban e rap si fa da parte lasciando spazio a sonorità più tenui e pop per raccontare un manifesto d’amore universale. La rabbia generazionale dei precedenti lavori trova ora il suo equilibrio in una ballad per pianoforte che dimostra una spiccata crescita del duo.

Foto di copertina: Amedeo Zancanella

