Il duo Psicologi lancia il singolo “Fiori Morti”, che racconta la veste cruda dell’amore. Intanto 11 live confermati per quest’estate

Psicologi nuovo singolo Fiori Morti pubblicato venerdì 11 marzo, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Reduci dal successo del loro disco d’esordio Millenium Bug e del brano Sui Muri (ancora in Top50 di Spotify Italia dal giorno della release), gli Psicologi hanno lanciato il nuovo singolo Fiori morti per Bomba Dischi e Universal Music Italia.

Il brano di Lil Kvneki e Drast racconta la fine di un amore su una base urban rap tipica del duo, che però si mescola a una più pop/dance che strizza l’occhio alla chitarra. Il tema della canzone è quello di un amore tra due giovani che è finito ma che continua a esistere nei sogni di chi ama ancora.

Gli Psicologi inoltre torneranno a cantare dal vivo a partire da giugno 2022: confermati ben 11 appuntamenti, che saranno l’occasione per Lil Kaneki e Drast di portare in giro per la penisola i loro inni generazionali durante tutta l’estate.

PSICOLOGI LIVE TOUR:

17/06 – Rock in Roma – Roma

– Roma 23/06 – Carroponte – Milano

– Milano 24/06 – Parco della Musica – Padova

– Padova 02/07 – Flowers Festival – Collegno (TO)

– Collegno (TO) 09/07 – Oltre – Bologna

– Bologna 14/07 – Arena Flegrea – Napoli

– Napoli 15/07 – Parco Lama Balice – Bitonto (BA)

– Bitonto (BA) 30/07- Indiegeno Fest – Patti Marina (TO)

– Patti Marina (TO) 11/08 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

– Lamezia Terme (CZ) 20/08 – Parco Gondar – Gallipoli (LE)

– Gallipoli (LE) 27/08 – NoSound Fest – Servigliano (FM)

Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kvneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere in questi ultimi due anni, tra istituzioni che non li rappresenta, genitori con cui è difficile trovare un dialogo, e traumi lasciati dalla pandemia come depressione, ansia di socializzazione e solitudine.

Fiori morti testo

Che ci fai tu nei miei sogni

Perché non resti nei ricordi?

Mi hai insegnato a mettermi a nudo

E ora sono uno sconosciuto

Vorrei portarti i fiori morti

Ora che è andato tutto in fumo

Chissà i vestiti a chi li togli

Spero che tu sia al sicuro

Ho ancora quelle vecchie foto dove sorridiamo

Le guardo appese sopra a un filo tra l’inferno e zaino

Due ragazzini su una strada con le birre nello zaino

Le voci nella testa, gli scheletri nell’armadio

Da una macchina in costiera ai vicoletti del Montmartre

Dalle canne sulla Rambla ai coffee a Piazza Rembrandt

Passato da chi ti fa benе a chi ti fa colare il fard

La mia stanza è ancora uguale come fossi ancora qua

Chе ci fai tu nei miei sogni

Perché non resti nei ricordi?

Mi hai insegnato a mettermi a nudo

E ora sono uno sconosciuto

Vorrei portarti i fiori morti

Ora che è andato tutto in fumo

Chissà i vestiti a chi li togli

Spero che tu sia al sicuro

Adesso che sei lontana ma ti sento vicina

Devo scrivere in rima ogni cosa che separa

Il silenzio fa para’, non esiste medicina

Cerco solo una soluzione per dirti che ti amo

Ma basta un altro sguardo che smuove dentro

Dimentico il freddo, mi devasti il petto

Dimmi le cose per certo

Nella confusione sto solo e mi perdo

E non voglio dare spago a ogni fantasia

Ma non c’è volta che non caschi per colpa mia

Che ci fai tu nei miei sogni

Perché non resti nei ricordi?

Mi hai insegnato a mettermi a nudo

E ora sono uno sconosciuto

Vorrei portarti i fiori morti

Ora che è andato tutto in fumo

Chissà i vestiti a chi li togli

Spero che tu sia al sicuro

Che ci fai tu nei miei sogni

Perché non resti nei ricordi?

Mi hai insegnato a mettermi a nudo

E ora sono uno sconosciuto

Che ci fai tu nei miei sogni

Foto di Amedeo Zancanella.