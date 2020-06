Promesso. Gli artisti della Valtiberina si uniscono per beneficenza

Si intitola Promesso il brano scritto e arrangiato da Niccolò Neri, giovane e già affermato chitarrista e compositore valtiberino, e dal biturgense Mattia Barni, mago della consolle.

Entrambi hanno all’attivo numerose collaborazioni artistiche di prestigio e hanno deciso di mettere insieme le forze per creare un pezzo inedito che parlasse dell’emergenza Covid-19 e del tornare di nuovo a socializzare.

GLI ARTISTI DELLA VALTIBERINA

Il brano è stato interpretato da quasi trenta artisti dell’intera Valtiberina; ci sono cantanti e musicisti di Sansepolcro, Città di Castello, San Giustino, Anghiari e non solo… come ci racconta lo stesso Mattia Barni che ha messo insieme questo collettivo, per l’occasione chiamato Artisti della Valtiberina, insieme al giovane biturgense Michele Rossi Flenghi che ha all’attivo numerose collaborazioni nel mondo del teatro, delle tv nazionali e delle produzioni locali.

Un giorno, ascoltando un brano collettivo in radio, mi è venuto in mente di proporre l’idea ad un caro amico con cui ho realizzato alcune produzioni come ‘The Jack o C’era una volta al borgo e così ho chiamato Mattia e ci siamo subito messi in moto ci riporta Michele Rossi Flenghi che ci tiene anche a precisare che gli artisti coinvolti sono chiaramente una piccola parte del nucleo di artisti musicali presenti in vallata ma abbiamo dovuto fare delle scelte anche perché già realizzare un brano con quasi trenta musicisti e cantanti è stato decisamente complicato.

Il brano ha anche uno scopo benefico: esso sarà infatti reso disponibile a chi vorrà acquistarlo tramite le piattaforme digitali ma verrà inserito anche all’interno di apposite chiavette usb che potranno essere reperite in alcuni negozi di Sansepolcro, Città di Castello e Anghiari a fronte di un’offerta libera che verrà devoluta alla Croce Rossa essendo uno degli enti extraterritoriali che ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19.

Il brano è in programmazione su Errevutì (radio locale) già da due settimane ed è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa martedì 23 Giugno.

I musicisti che hanno preso parte (in ordine di apparizione del video): Megy Shkurti, Filippo Poderini, Francisco Arturi, Mark David, Laura Polverini, Michele Braganti, Silvia Epi, Riccardo Tiroli, Lodovico Rossi, Elisa Tiroli, Ilaria Betti (La YaYa), Lucia Bastianelli, Iacopo Rossi, Filippo Foni, Veronica Làzzari, Lorenzo Meazzini, Irene Nelpaesedellemeraviglie Vergni, Agnese Fabbri, Silvia Milli, Lucio Cristini, Tommaso Zazzi, Noemi Umani (Mimí Rossi), Ed Menichella, Davide Baccanelli, Marvin Cesari Yovng Cesa, Kime

testo e video

Promesso

Parole e musica_Niccolò Neri

Prod_Tia barni e Niccolò Neri

Quanto è pesante la pioggia quando cade addosso e sei da solo

Siamo le generazioni dei forse di quelli caduti in volo

Però ci piace ballare e cantare le canzoni

Non riusciamo a trattenere le emozioni

E raccontarci di quanto abbiam fatto fatica

Dentro una macchina accesa

E ritrovarci di colpo a sentire la vita

Col parabrezza appannato alle 6 di mattina

E se il mondo cambia, Noi cambieremo

E se il mondo piange, Noi rideremo.

Cori oh oh oh

Insieme possiamo gridarcelo addosso

Che ce la facciamo, Promesso

Quanto è leggera la pioggia quando cade addosso e siamo in due

E abbiamo voglia di fare rumore

Perché il silenzio fa male

Quando un abbraccio ti fa risentire la vita

Dentro una macchina accesa

E poi di colpo torniamo a sfiorarci le dita

Col parabrezza appannato alle 6 di mattina

E se il mondo cambia Noi cambieremo

E se il mondo piange, Noi rideremo.

Ma quanto è bella la pioggia quando cade addosso e siamo in tanti

(Yovng Cesa)

Riempio sti fogli si fronte e retro,

Mi salveranno da un’ecatombe

Frate lo sai che ce la faremo se guarderai oltre perché non faremo retrofront

E afferrerai il concetto

Proprio come me c’hai un cuore gigantesco

E diffonderai il verbo

Come ad un concerto

Siamo tutti proiettati verso un luogo comune lo sai

(Kime)

Lei qua vicino c’è

Lei quasi un cinema c’è

qua quasi un tiro per farti dormire qua

Ho promesso che prima ci penso

Ci pendolo

Poi pessimo esempio

Facciamo questo poi quello

Pessimi gusti

Pessimi eroi se se

Se il mondo cade come minimo siamo stati noi

E se il mondo cambia, Noi cambieremo

E se il mondo piange, Noi rideremo.

Cori oh oh oh

Insieme possiamo gridarcelo addosso

Che ce la facciamo, Promesso

Oggi è in uscita il video ufficiale, a cui hanno partecipato anche numerosi altri cittadini della Valtiberina e alcuni noti videomaker locali che hanno reso disponibili immagini girate durante il periodo della quarantena. Sono in tutto 50 persone ad aver preso parte al video.