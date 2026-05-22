22 Maggio 2026
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22 Maggio 2026

Primogenito allunga il suo primo EP: arriva Ciao vicini, mi trasferisco da voi

Annunnciato anche un concerto al Monk di Roma in l'autunno

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Spezzone della copertina dell'EP Affogare in acque amiche di Primogenito con casa, fiori, radio e bambole
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Primogenito pubblica oggi il nuovo brano Ciao vicini, mi trasferisco da voi, che si aggiunge al suo primo EP Affogare in acque amiche, uscito venerdì 15 maggio per EMI Records Italy / Universal Music Italia e ora composto da sei tracce.

Il cantautore romano allunga così il progetto a sei brani per oltre diciassette minuti complessivi.

Ciao vicini, mi trasferisco da voi: il significato del nuovo brano di Primogenito

Ciao vicini, mi trasferisco da voi torna sull’immagine della casa, uno dei nuclei tematici dell’EP. Il protagonista del brano è un ragazzo che vorrebbe trasferirsi dai vicini, finendo per considerarli come una nuova famiglia. Alla fine sceglie di tornare a casa propria, ma con uno sguardo diverso. Tutto quello che sta al di là delle pareti gli sembra migliore.

Lo racconta lo stesso Primogenito: “Non c’è più casa che ti appartiene di quella tua, anche quando ti senti fuori posto”.

Il pezzo si inserisce nella stessa cornice narrativa del progetto, dove ogni traccia funziona come un piccolo mondo autonomo. L’artista parla di mitologia urbana e di spunti autobiografici, e definisce l’EP una sorta di racconto di formazione.

La nuova tracklist a sei brani di Affogare in acque amiche

Con l’aggiunta di Ciao vicini, mi trasferisco da voi, la tracklist dell’EP è ora questa:

  • Il mondo in quel cofanetto
  • Problemi di cuore, problemi di culo
  • Scusa Caterina
  • Ciao vicini, mi trasferisco da voi
  • Principessa della ferraglia
  • Gelosia Suburbana

L’EP è dedicato a una fan dell’artista, Patrizia, che non c’è più.

Primogenito dal Concertone del Primo Maggio al live al Monk di Roma

Dopo l’esibizione al Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, Primogenito sarà tra gli artisti del MIAMI Festival 2026 di Milano. Il primo concerto da headliner è in calendario l’8 ottobre al Monk di Roma.

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