Apple Music con Up Next Italia punta sull’artista misterioso… prima stanza a destra

Il misterioso prima stanza a destra è il nuovo artista selezionato da Apple Music per il programma Up Next Italia, l’iniziativa che individua e sostiene i talenti emergenti della scena musicale.

prima stanza a destra: Dall’EP AMANDA al successo live

Il percorso di prima stanza a destra nel 2025 è stato intenso. Ha debuttato dal vivo al MI AMI Festival, per poi esibirsi a La Prima Estate al Lido di Camaiore e aprire l’unica data italiana di James Blake alle OGR di Torino. Il tour estivo si è concluso il 19 luglio al Locus Festival di Bari.

Nel frattempo, ha segnato un traguardo importante con la collaborazione nell’album dei Golden Years, nella traccia Anche se ti amo insieme a Frah Quintale e Nayt, uno dei brani più ascoltati dell’estate 2025. Tra l’altro è stato proprio Nayt il primo a citare in diverse interviste prima stanza a destra.

Un artista misterioso che piace agli addetti ai lavori

prima stanza a destra è il progetto di un artista napoletano di 22 anni, dallo stile intimo e sperimentale. Il suo falsetto, riconoscibile e delicato, si intreccia a produzioni che mescolano elettronica, pop e urban. Dopo essersi fatto notare con il singolo ti amo, a gennaio ha pubblicato l’EP d’esordio AMANDA, arricchito in primavera da due nuove tracce, tra cui basta, che ha introdotto una virata dance.

Così come accaduto con Liberato, anche intorno a prima stanza a destra aleggia il mistero. La sua identità non è stata rivelata, ma il progetto è già seguito da colleghi e produttori di primo piano: tra i follower Instagram figurano Nayt, Ernia, Emma Nolde, Malia, Mara Sattei, Ensi, Tredici Pietro, Madame, Menna, Aka 7even, GRND, Katoo e Michele Canova. I suoi brani vengono pubblicati da Sugar con distribuzione Universal Music.

prima stanza a destra è Up Next Italia di Apple Music

Up Next Italia è la versione locale del programma globale Up Next, nato per dare visibilità ai nuovi talenti attraverso la forza editoriale e le piattaforme digitali di Apple Music. Negli anni ha coinvolto alcuni degli artisti più interessanti della scena italiana, tra cui ANNA, Rose Villain, ALFA, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, MILES, Sissi, Matteo Romano e molti altri. Con prima stanza a destra, il progetto entra ufficialmente nel suo nono anno di attività.

Queste le dichiarazioni di prima stanza a destra:

“Sono felice di essere stato scelto da Apple Music per Up Next Italia. È una bellissima opportunità per far conoscere la mia musica a più persone” racconta l’artista. “Il bisogno di scrivere e produrre è nato da un’urgenza molto personale, ma ho sempre cercato un linguaggio che potesse essere condiviso. Spero che le mie canzoni possano diventare un luogo sicuro per chi le ascolta e si sente parte di questo viaggio.”