30 Novembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
30 Novembre 2025

prima stanza a destra torna con “Paradiso”, un brano sospeso tra dream-pop e intimità

La canzone racconta l’idillio fragile dei primi giorni insieme

News di All Music Italia
prima stanza a destra ritratto promozionale 2025
Condividi su:

paradiso, testo e significato del nuovo singolo di prima stanza a destra prodotto da Drast e disponibile dal 28 novembre per Sugar Music.

Un brano che arriva dopo dimmi che provi quello che provo io e ne raccoglie l’eredità emotiva, spostando il focus sul “dopo”: il primo periodo in cui ci si sta davvero insieme, quando tutto sembra perfetto e ogni dettaglio diventa una promessa.

Nuova musica quindi in attesa di un 2026 che lo vedrà protagonista con un tour nei club: quattro date speciali, organizzate da D’Alessandro & Galli, il 20 marzo all’Arci Bellezza di Milano, il 22 al Locomotiv di Bologna, il 24 al Monk di Roma e il 26 al Duel Club di Napoli.

prima stanza a destra, Il significato di paradiso

Nel nuovo singolo, prima stanza a destra racconta il primo periodo di una relazione, quello in cui tutto sembra perfetto e ogni dettaglio diventa “casa”. L’idea di paradiso è quotidiana: un profumo, un luogo condiviso, quella sensazione fragile e luminosa di quando si vorrebbe fermare il tempo.

Il cuore del brano è nella frattura tra ciò che si sente e ciò che si teme. Il ritornello ripete un mantra semplice — «vorrei fosse sempre così…» — subito incrinato da quel «e tu no» che introduce distanza, dubbio, la paura che l’idillio non sia lo stesso per entrambi. È qui che il pezzo si fa più umano e vulnerabile.

Nel testo ricorrono immagini piccole ma molto evocative: l’isola lontana come luogo mentale dove la relazione si rifugia, e la musica che diventa memoria — un piano che suona, un volto che si incanta — come se l’amore avesse un suono preciso da trattenere.

Il finale è una dichiarazione assoluta: «solo tu nel mio paradiso…». Una promessa che convive con quella crepa sotterranea che attraversa tutto il brano. Ed è proprio questo equilibrio tra luce e inquietudine a rendere paradiso uno dei momenti più intensi della nuova fase dell’artista.Suoni e produzione: un paradiso tra dream-pop e cantautorato contemporaneo

Musicalmente, paradiso si muove tra dream-pop e cantautorato contemporaneo. Linee di synth soffuse, chitarre pulite e un basso rotondo costruiscono un paesaggio sonoro caldo e sognante, in cui il falsetto riconoscibile di prima stanza a destra emerge limpido e vulnerabile.

Il brano è scritto da prima stanza a destra e Marco De Cesaris e prodotto da Drast.

Testo “paradiso” – prima stanza a destra

finché tu ci sei qui
sembra il paradiso
il profumo che hai addosso
è il mio preferito

finché tu ci sei qui
sembra il paradiso
ogni posto che incontro
è il mio preferito

vorrei fosse sempre così
(e tu no, e tu no)
vorrei che restassi qui
(e tu no, e tu no)

vorrei fosse sempre così
(e tu no, e tu no)
vorrei che restassi qui
(e tu no, e tu no)

sogno un’isola lontana
come quella che ci ha dato

questo amore senza età
che mi sa di eternità

quella melodia suonava
il tuo piano la cantava

la mia faccia si incantava

spero di rivederti ancora

finché tu ci sei qui
sembra il paradiso
il profumo che hai addosso
è il mio preferito

finché tu ci sei qui
sembra il paradiso
ogni posto che incontro
è il mio preferito

vorrei fosse sempre così
(e tu no, e tu no)
vorrei che restassi qui
(e tu no, e tu no)

vorrei fosse sempre così
(e tu no, e tu no)
vorrei che restassi qui
(e tu no, e tu no)

solo tu
nel mio paradiso,
azzurro e infinto

ormai l’ho capito
non te ne andrai

e ci sei solo tu
nel mio paradiso,
(tutto blu)
azzurro e infinito
(solo tu)

ormai l’ho capito

finché tu ci sei qui
sembra il paradiso
il profumo che hai addosso
è il mio preferito

finché tu ci sei qui
sembra il paradiso
ogni posto che incontro
è il mio preferito

vorrei fosse sempre così
(e tu no, e tu no)
vorrei che restassi qui
(e tu no, e tu no)

vorrei fosse sempre così
(e tu no, e tu no)
vorrei che restassi qui

Foto di Michele Velo

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Semifinale di X Factor 2025: concorrenti, giudici e momenti chiave della puntata del 27 novembre. 2

X Factor 2025 pagelle semifinale: tra look sincronizzati, Delia "pazzesca" e una puntata più tesa del previsto
Le pagelle ai nuovi singoli del 28 novembre 2025 3

Pagelle nuovi singoli 28 novembre 2025: Venerus e Angelina Mango dolci, Shiva si eleva a divinità, Lorenzo Fragola torna bene
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 4

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo 6

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche
Laura Pausini - Ritorno ad amare (singolo 2025) 7

Laura Pausini sceglie l’amico Biagio Antonacci e lancia “Ritorno ad amare” da Io canto 2
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 8

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 9

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.