prima stanza a destra torna con “dimmi che provi quello che provo io”, tra elettronica e vulnerabilità

prima stanza a destra testo e significato del nuovo singolo, dimmi che provi quello che provo io.

Il misterioso artista torna con un nuovo brano, fuori oggi dl 10 ottobre per Sugar Music, un racconto sospeso tra speranza e incertezza, che nasce da quelle fantasie capaci di rendere il mondo più luminoso. Un brano che si muove tra il bisogno di sentirsi amati e la paura che tutto possa svanire.

prima stanza a destra – dimmi che provi quello che provo io – Significato del brano

Un titolo, quello del nuovo singolo, che è già una dichiarazione, ma anche una preghiera moderna, tra amore, paura e desiderio di corrispondenza.

dimmi che provi quello che provo io racconta quel momento fragile e potentissimo in cui ci si accorge che l’altro è diventato indispensabile. Tra immagini quotidiane e un’intensità quasi cinematografica, prima stanza a destra mette in musica la paura e la speranza dell’amore reciproco: “Fumo e guardo dal finestrino / mentre spero che non ci separi il destino / l’abbiamo appena fatto ma ti voglio vicino“.

Musicalmente, il brano unisce la delicatezza eterea di Sufjan Stevens al sound anni ’80 di capolavori come Eyes Without a Face e Smalltown Boy. Il tutto arricchito da una produzione raffinata, frutto della passione dell’artista per la musica classica e per i virtuosismi di Franz Liszt, con un uso armonico che rende il pezzo una piccola gemma dal respiro internazionale.

Scritto e prodotto da prima stanza a destra con Add-prod BRAIL.

Testo di “dimmi che provi quello che provo io”

Se te ne andrai via un giorno

Il mondo non sarà più così bello per me

Se te ne andrai via un giorno

Il mondo non sarà più così bello per me

Dimmi che provi quello che provo io, io

Dimmi che provi quello che provo io, io

Il tuo ricordo non andrà via

Voglio te pure in un’altra vita

Sei tu l’unica via d’uscita

Da un mondo che non ci somiglia

Fumo e guardo dal finestrino

Mentre spero che non ci separi il destino

L’abbiamo appena fatto ma ti voglio vicino

Raccontami i tuoi sogni finché fa mattino

Dimmi che provi quello che provo io, io

Dimmi che provi quello che provo io, io

Foto di Michele Velo