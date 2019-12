Nuela Frozen. Questa sera poco prima della finale di X Factor 13, durante l’Ante Factor Nuela è arrivato sul palco del Mediolanum Forum di Assago per presentare il suo nuovo singolo.

Frozen, è questo il titolo del brano che arriva dopo la hit Carote e il secondo singolo, Ti voglio al mio funerale (vedi qui e qui).

Il nuovo brano uscirà nei digital store e in streaming questa notte.

Un brano con un testo a tema Natalizio che gioca nel titolo sul ritorno di Elsa, l’eroina del cartoon Disney Frozen.

Nuela Frozen Testo

Nuela

Jingle bell, Jingle bell

lo sento da settembre

settimana bianca ma mi è venuta la febbre

voglio andare al mare sono sotto le coperte

no questo Natale io non voglio fare niente

Caro Babbo Natale non mi fare aspettare

voglio tanti regali falli arrivare domani

vengo con te sulla slitta

spazzaneve sulla pista

prendo un Long Island dentro alla baita

uno due tre ehi

Io mi sento il Grinch

freddo come Elsa

è già capodanno e faccio una festa

Let is snow tutta la notte

Let it go come Frozen

Let is snow tutta la notte

Let it go come Frozen

Pandoro o panettone te lo trovi al cenone

ma non con i canditi, per favore

e se non vuoi venire non è un problema

questo natale insieme alla Befana

Caro Babbo Natale non mi fare aspettare

voglio tanti regali falli arrivare domani

vengo con te sulla slitta

spazzaneve sulla pista

prendo un Long Island dentro alla baita

uno due tre ehi

Io mi sento il Grinch

freddo come Elsa

è già capodanno e faccio una festa

Let is snow tutta la notte

Let it go come Frozen

Let is snow tutta la notte

Let it go come Frozen

Let is snow tutta la notte

Let it go come Frozen