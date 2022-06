Priestess: in attesa del Tim Summer Hits fuori il video di “Lama d’argento”

Priestess Lama d’Argento testo, significato, audio e video del nuovo singolo fuori dal 24 giugno per Island Records / Universal Music Italia.

L’artista torna dopo aver pubblicato nel 2019 l’album Brava, disco che l’ha portata all’attenzione di pubblico e critica, e nel 2022 l’EP Rendez-vous, torna con questo nuovo singolo che segue il fil-rouge del progetto precedente.

Tra l’ultimo progetto discografico e il nuovo singolo diverse collaborazioni come quelle con Gemitaiz e MadMan (che l’hanno sostenuta sin dal giorno zero), MYSS Keta e i Selton.

Priestess Lama d’argento significato del brano

Lama d’argento racconta la storia di due persone che non hanno paura di tuffarsi in una relazione, anche se sembrano esserci mille motivi per non provarci. L’interno di questo brano è quello di dimostrare la capacità di Priestess di valicare qualsiasi confine e fondersi con i più disparati mood e sonorità grazie alla sua trasversalità.

Il brano sarà presentato live per la prima volta il 2 luglio sul palco dei TIM SUMMER HITS 2022.

Il video vede alla regia e al montaggio Raffaele La Franca e Giorgio Ajello ed una produzione Borotalco.Tv.

Nel video le fiamme della passione si alternano ad un paesaggio naturale di calma apparente, come scenari che si susseguono, scandendo i momenti di una relazione. Alla fine, per trovare una soluzione, forse è meglio prendere le distanze e, nell’incertezza, guardare tutto da una prospettiva diversa.

Priestess Lama d’argento testo e audio

(di Gianclaudia Franchini, Luca Serpenti, Valeria Palmitessa

Prodotto da I Serpenti)

Dare un bacio ha un gusto impreciso

un bicchiere che cade dalle tue mani

li vedi tutti i pezzi sparsi sul pavimento?

niente sarà come prima e questo lo impari

ma è sempre troppo tardi per farsi indietro

e poi comunque non so come smettere

sono rimasta a piedi nudi su un vetro rotto

adesso ballo invece di scappare, eh

Ballo, ballo, ballo sopra questo disastro

Con te

bacio, bacio, bacio, il tempo si sta fermando

si sta fermando

ballo, ballo, ballo sopra questo disastro

sopra a questo disastro

tutto il rеsto non ha senso finché noi siamo soli

soli

Alle quattro di mattina

tra i capelli е le lenzuola si impigliano parole, storie

che non abbiamo raccontato mai

Tu parla piano che io ti sento

nella luce lama argento

tu parla piano tanto ti sento

sotto una luna, lama d’argento

sotto una luna, lama d’argento

sotto una luna, lama d’argento

Un abbraccio è un gesto deciso

cambia rotta ad ogni tua destinazione

sembra una bomba a mano sopra il nostro equilibrio

e allora tanto vale che cadiamo insieme

che non è troppo tardi per farsi male

e poi comunque non so come smettere

siamo rimasti in piedi solo per non sognare

balliamo adesso invece di scappare, eh

Balliamo

Ballo, ballo, ballo sopra questo disastro

Con te

bacio, bacio, bacio, il tempo si sta fermando

si sta fermando

ballo, ballo, ballo sopra questo disastro

sopra a questo disastro

tutto il rеsto non ha senso finché noi siamo soli

soli

Alle quattro di mattina

tra i capelli е le lenzuola si impigliano parole, storie

che non abbiamo raccontato mai

Tu parla piano che io ti sento

nella luce lama argento

tu parla piano tanto ti sento

sotto una luna, lama d’argento

sotto una luna, lama d’argento

sotto una luna, lama d’argento

Il mondo è lì dietro la porta

ma noi non lo vediamo più

e noi non lo sentiamo più

e neanche lui ci sente più

il mondo è lì dietro la porta

e noi non esistiamo più

e noi non esistiamo più

Alle quattro di mattina

tra i capelli е le lenzuola si impigliano parole, storie

che non abbiamo raccontato mai

Tu parla piano che io ti sento

nella luce lama argento

tu parla piano tanto ti sento

sotto una luna, lama d’argento

sotto una luna, lama d’argento

sotto una luna, lama d’argento