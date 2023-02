Preoccupazione per le condizioni di salute di Baudo: "Pippo sta male..." confessa lo storico direttore di palco del Festival di Sanremo

È diverso tempo che Pippo Baudo, grande presentatore italiano nonché colui che ha rivoluzionato negli anni ’90 il Festival di Sanremo e a cui Amadeus si ispira, non appare in tv. Le parole pronunciate in tv da Pippo Balistreri, “Pippo sta male, credo…” hanno scatenato preoccupazione nel pubblico italiano.

Pippo Balistreri è lo storico direttore di palco del Festival di Sanremo da ben 41 anni. Ospite di Marco Liorni a Italia sì l’uomo ha parlato del suo legame col Festival e dei ricordi più belli.

Nel corso della puntata Balistreri ha raccontato alcuni aneddoti del Festival ricordando in particolare il momento dell’irruzione, era il 1992, del disturbatore “Cavallo pazzo”, sul palco di Sanremo. Alla guida ovviamente c’era Pippo Baudo le cui immagini sono andate in onda sugli schermi dello studio. Da lì è arrivato il momento di commozione:

“Mi emoziono perché Baudo sta male, credo…” una frase lasciata così che ha destato la preoccupazione del pubblico.

Come dicevamo Baudo non appare in tv da diverso tempo, per la precisione da ottobre 2021 quando fu ospite della prima puntata di Ballando con le stelle nelle vesti di “ballerino per una notte” dove fu però solo spettatore di una coreografia sulle note di Donna Rosa, brano da lui scritto.

Preoccupazione destò anche la notizia lanciata dal settimanale Di più del ritorno del figlio del conduttore, che da anni viveva in Australia, in Italia in pianta stabile.

È quindi un anno e mezzo che Pippo Baudo non appare in tv, il suo grande amore. Lo scorso anno avrebbe dovuto partecipare a Sanremo Giovani di Amadeus, programma che è stato un’invenzione proprio del decano del Festival (Baudo ha condotto 13 edizioni) ma non successe.

Sempre lo scorso anno giudicò alcune prove dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi ma, anche in questo caso, senza mai apparire in video.

Negli scorsi giorni, subito dopo il Festival, Giorgia ha fatto sapere di aver scritto a quello che considera il suo scopritore, il quale le ha risposto con un audio vocale che l’ha commossa.

Al momento, al di là delle dichiarazioni di Pippo Balistreri, la situazione di salute di Baudo è sconosciuta.