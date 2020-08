Si svolgerà sabato 22 agosto allo Stadio della Fortuna di Tolentino (Macerata) il Premio Ravera 2020: una canzone è per sempre.

Si tratta di un evento unico, giunto alla sesta edizione, che nasce per ricordare la figura di Gianni Ravera. Uno dei nomi più importanti dello spettacolo italiano, ricordato anche per aver organizzato numerose edizioni del Festival di Sanremo e per aver creato il Festival di Castrocaro.

La serata sarà un viaggio nella storia musicale e artistica italiana. Si potranno cogliere aspetti per comprendere al meglio come la musica ha influenzato la nostra società. La figura di Gianni Ravera sarà indirettamente narratrice di una vicenda fatta di canzoni, immagini e citazioni.

Lo spettacolo, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione ProLoco TCT, prenderà il via alle 20.30 con un’anteprima dedicata ad alcuni talenti emergenti. Il Gran Galà inizierà, invece, alle 21.30.

Il Direttore Artistico dell’evento è Michele Pecora, reduce dalla pubblicazione del brano inedito E’ già estate (Qui il nostro articolo). Queste le sue parole.

“Il Premio è nato da un’idea che ho coltivato a lungo per celebrare Ravera, al quale devo tutto perché è grazie a lui se ho potuto fare quello che desideravo, realizzando il mio sogno. Quello che l’ha sempre contraddistinto da chiunque altro, sono stati il talento e la passione: l’unico che riusciva a capire dove ci fosse la qualità, anche quando era ancora allo stato grezzo e nascosto dall’inesperienza. Ho un ricordo nitido di lui a Castrocaro, dove riusciva ad essere sempre presente, anche alle prove, senza delegare mai. Un omaggio che ritengo doveroso per lo scopritore di quasi tutti i più grandi della musica e dello spettacolo.”

L’evento è realizzato grazie al contributo del manager Pasquale Mammaro e la collaborazione dell’autrice e regista Melissa Di Matteo.

PREMIO RAVERA 2020 – GLI OSPITI

La serata sarà condotta da Pupo e vedrà la partecipazione di Roby Facchinetti, Anna Tatangelo, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), Giulia Luzi e Samuel Storm, Wilma Goich, Sandro Giacobbe, Pago (prossimo concorrente di Tale e Quale Show), Valerio Merola e altri ancora.

Confermata anche la partecipazione straordinaria e la consegna del Premio Speciale Ravera 2020 ad Amadeus, conduttore e Direttore Artistico dei Festival 2020 e 2021.

Il Premio Ravera è stato realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato.

Alla serata saranno presenti anche il giornalista Dario Salvatori e il Presidente dell’AFI (Associazione Fonografici Italiani) Sergio Cerruti.

Per informazioni e prenotazione dei posti:

Pro Loco Tolentino 0733 972937- informazioni@vivitolentino.it