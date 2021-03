Premio Amnesty International Italia 2021: selezionate le dieci canzoni in gara

Sono ora disponibili le nomination per il Premio Amnesty International Italia 2021. Dieci canzoni che che rappresentano generazioni, generi musicali e tematiche differenti.

Ecco l’elenco dei dieci brani che Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno scelto come candidate al Premio nella sezione Big.

– Eugenio Bennato con “W chi non conta niente” (Bennato)

– Samuele Bersani con “Le Abbagnale” (Bersani)

– Coma_Cose feat. Stabber con “La rabbia” (Mesiano / Zanardelli / Tartaglini)

– Fulminacci con “Un fatto tuo personale” (Uttinacci / Dezi / Mungai / Uttinacci)

– J-Ax feat. Paola Turci con “Siamesi” (Aleotti / Anania / Del Pace / Turci / Bonomo / Chiaravalli / Garifo)

– Levante con “Tikibombom” (Lagona)

– Francesca Michielin e Måneskin con “Stato di natura” (Michielin / Levy / Michielin )

– Negramaro “Dalle mie parti” (Sangiorgi)

– Chadia Rodriguez feat. Federica Carta con “Bella così” (Crdarnakh / Ettorre / Gianclaudio / Fracchiolla / Dagani)

– Yo Yo Mundi con “Il silenzio che si sente” (Archetti Maestri)

PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 2021

Il vincitore sarà premiato durante la prossima edizione, la ventiquattresima, di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, in programma dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare (Rovigo).

Grande la soddisfazione del direttore artistico del festival, Michele Lionello. Queste le sue parole.

“La decina di nomination del premio di quest’anno ritraggono davvero un bello spaccato della musica italiana più attenta ai diritti umani, dieci proposte artistiche molto diverse che rappresentano mondi musicali contemporanei. Le dieci canzoni trattano temi molto diversi: dalla promozione di un mondo senza barriere e razzismi al no alla violenza fisica e verbale contro le donne, dalla diversità di genere e orientamento sessuale all’immigrazione, dal cyber bullismo al body shaming. Gli artisti con la loro musica possono veramente essere degli ambasciatori dei diritti umani a tutti gli effetti.”

Il premio, nato nel 2003, viene assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, addetti ai lavori, referenti di Amnesty International Italia e di Voci per la Libertà.

Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per il Premio Amnesty International nella sezione Emergenti, con scadenza fissata al 3 maggio 2021.

Tra gli artisti che si sono iscritti entro il 15 marzo viene messo in palio il Premio Web, che permetterà a uno di loro di essere fra i semifinalisti della fase finale del concorso, in programma nell’ambito di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay