PRAINO: l’EP d’esordio “Mostri, civette” inciso e registrato nella sua cantina durante la pandemia

Praino ha pubblicato il suo EP d’esordio, Mostri, civette, per Mamma Dischi e distribuito da Believe.

Praino ha messo alla luce Mostri, civette mentre il mondo esterno – insieme a miliardi di sottili sfoglie della psiche umana – stava cambiando di colpo.

Il cantautore calabrese, ma trapiantato a Bologna, fa leva sulla necessità, che a lui sta molto a cuore, di riemergere dal guscio emotivo.

Polistrumentista – suona infatti la batteria, la chitarra e il basso – Praino scrive e suona per esigenza, incide e registra in cantina, nei suoi brani nessun suono viene mai lasciato al caso.

Mostri, civette è un percorso sonoro e narrativo tortuoso ma, allo stesso tempo, comodo e riconoscibile, aspro e dolce come caramelle, fatto di silenzi lunghissimi in solitaria e di un gran casino in giro. Suoni ruvidi e spigolosi, non usuali ma ricercati, che non si perdono in troppe gentilezze.

Praino racconta:

“Ogni disco nasce in primis nella mente, da lì passa all’esecuzione pratica, ma prima di arrivarci supera mille filtri e insicurezze, ecco, questo disco nasce da quelle insicurezze, ne trae forza. È stato pensato e suonato in solitaria in una cantina allestita, il tutto è partito dai suoni con i quali sono cresciuto, da batterista e ascoltatore, il grunge, il filone alternativo italiano tutto, e anche la voglia di suonare come le prime volte da ragazzo. Dunque questo percorso sonoro, visivo e narrativo che è stato fino ad ora mio, sta per essere di tutti, ne sono felice”.

La tracklist:

Vorrei essere una foresta Potresti essere tu Mostri civette Morderti Crisi

Il cantautore è attualmente in giro per l’Italia per darci un assaggio live di Mostri, civette. Queste le date confermate e in aggiornamento:

16.12.21 – Torino, Hiroshima Mon Amour

06.01.22 – Lamezia Terme, Cafè Retrò

07.01.22 – Cosenza, Mood Social Club

21.01.22 – Taranto, Spazioporto