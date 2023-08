Power Hits Estate: vincono la settima edizione i The Kolors. Laura Pausini si tinge di platino e annuncia il nuovo singolo

La sera del 29 agosto è andata in scena dall’Arena di Verona la settima edizione del Power Hits Estate la manifestazione con la radio più ascoltata d’Italia, Rtl 102.5, premia la musica dell’estate ma non solo. A trionfare sono stati i The Kolors con “Italodisco“.

La band capitanata da Stash è tornata ad affermarsi sul mercato musicale proprio quest’estate grazie ad un nuovo contratto con la Warner Music Italy e al lancio di questo brano che è in cima alla classifica radio EarOne da 8 settimane, in quella delle vendite FIMI da 7 e che inoltre è stata votata per dieci settimane consecutive dal pubblico di Rtl restando sempre prima.

I The Kolors sono riusciti a trionfare in un’estate ricca di tante collaborazioni di spicco e con un brano che pesca a piene mani in un genere che non è certo quello che ha dominato nelle ultime estati. Eppure il brano, scritto con Davide Petrella e prodotto da Zef, ha conquistato un pubblico trasversale di ogni età.

Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5 e in passato manager e discografico proprio dei The Kolors, ha dichiarato:

“Quest’estate hanno suonato nelle feste di piazza da Bolzano ad Agrigento. E quelle sono le manifestazioni che ti fanno avere un impatto vero sul pubblico, di tutte le età. Tutta la discografia si è convertita a una quantità industriale di singoli estivi, ma va molto meno la musica latina e ci sono tante altre idee come questa con suoni anni’80 dei The Kolors.

Power Hits Estate 2023: tutti i premi

I The Kolors vincono il premio assoluto di canzone dell’estate, riconoscimento andato negli scorsi anni a Francesco Gabbani, per tre volte consecutive ai Boomdabash (una volta con la Bertè e due con Alessandra Amoroso), a Marco Mengoni e al trio Fedez, Tananai e Mara Sattei, ma anche il premio FIMI per il singolo più venduto dell’estate.

Warner Music Italy è riuscita a portare a casa altri due premi grazie a due donne della musica italiana. Annalisa, premiata dalla SIAE per “Mon amour“, brano più suonato negli eventi da giugno ad agosto 2023, e Laura Pausini che, super ospite a sorpresa, ha cantato i suoi ultimi singoli, “Un Buon inizio” e “Il primo passo sulla luna“, ritirato il premio di platino come artista più trasmessa su Rtl 102.5 negli ultimi trent’anni e annunciato che il nuovo disco è ufficialmente pronto e che molto presto uscirà un nuovo singolo.

Premio di platino per l’apporto alla musica italiana anche a Biagio Antonacci mentre la FIMI ha premiato anche Lazza per “Sirio“, disco più venduto nell’ultimo anno.

L’ultimo premio della serata, quello di PMI, è andato infine all’artista indipendente più passata dalle radio italiane, la Deejay coreana Peggy Gou che, con un video messaggio, ha ringraziato il pubblico italiano per l’affetto.