Power Hits Estate 2022: super ospiti Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci. Tra i premiati Blanco e Dargen D’Amico

Power Hits Estate 2022 scaletta ricca di artisti per l’ormai tradizionale appuntamento con la manifestazione estiva di Rtl 102.5 che si svolgerà questa sera, 31 agosto 2022, dall’Arena di Verona e andrà in onda anche su Rtl 102.5 e Sky. Questa sera conosceremo il brano Power Hit dell’estate 2022.

Per la precisione a partire dalle 20.45 si potrà assistere allo spettacolo in radiovisione su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. La serata sarà condotta da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.

Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 si è dichiarato estremamente soddisfatto:

“Power Hits Estate 2022 chi lo vincerà? RTL 102.5 l‘ha già vinto! Si torna a capienza piena nella bellissima e suggestiva Arena di Verona. Sarà un vero e proprio show con la musica dal vivo. Il Power Hits Estate 2022 è un punto di riferimento per l’industria discografica, le case discografiche vogliono partecipare all’evento con tutti i loro artisti ed i loro grandi successi”.

Gli fa eco Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels Sky Italia:

“Torniamo anche quest’anno a Verona per festeggiare la chiusura dell’estate con RTL 102.5 e il suo evento che ormai è un appuntamento irrinunciabile. Lo è per il pubblico, che quest’anno torna a colorare e a riempire la stupenda Arena, e lo è anche per Sky, da sempre vicina alla musica e ai grandi eventi”.

Lorenzo Suraci ha anche annunciato che nel 2023 gli appuntamenti live saranno tre. Il 10 giugno a Roma tornerà la serata evento di Razio Zeta, Future Hits, che grande successo ha riscosso in questa prima edizione. Il Power Hits 2023 invece si sdoppierà in due appuntamenti dall’Arena di Verona fissati per il 29 e 30 agosto.

Clicca in basso su continua per scoprire la scaletta dei cantanti e gli altri premiati in attesa di scoprire il vincitore assoluto del Power Hits estate 2022.