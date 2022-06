Grande successo in presenza, sui social e in radiovisione per il Radio Zeta Future Hits che torna in replica su Rtl 102.5

Il Radio Zeta Future Hits Live 2022, andato in scena esattamente una settimana fa da ora, ha visto accorrere oltre cinquemila giovani. Tale è stato il successo in presenza, sui social e in radio visione, che l’evento viene mandato in onda nuovamente, evento più unico che raro.

Lo show, a una settimana esatta dalla messa in onda, è tornato in radiovisione per la seconda volta giovedì 16 giugno alle 11 su Radio Zeta, facendo anche un salto sulla sorella maggiore. Domenica 19 giugno alle 21 infatti andrà in onda su RTL 102.5 nel corso di uno speciale della “Suite 102.5”. Una decisione presa dopo il grande successo della manifestazione, che si è svolta all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma e che ha fatto registrare il sold out.

Il Presidente di RTL 102.5 e Radio Zeta, Lorenzo Suraci. ha commentato:

Per la prima volta, RTL 102.5 ha deciso di mandare in onda la replica di un programma. È la prima volta in assoluto che questo accade. Perché? Riteniamo che il Radio Zeta Future Hits Live che abbiamo prodotto e trasmesso in Radiovisione giovedì 9 giugno su Radio Zeta ed in contemporanea su RTL 102.5 e Tv8, sia stato un prodotto di eccellenza, che ha tutte le caratteristiche per rappresentare il nuovo della musica. Un prodotto che più si divulga e meglio è. L’esperienza a Roma mi ha davvero emozionato, soprattutto vedere tanti giovani cantare e ballare insieme.

RADIO ZETA FUTURE HITS: le parole di Federica Gentile

Per l’occasione Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, e Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero di Roma, sono stati ospiti il 16 giugno durante Non Stop News di Rtl 102.5.

Ecco le parole della Gentile:

I giovani sono tornati insieme dopo due anni, anni in cui gli sono state negate tante cose, tante prime esperienze di socializzazione. Questa è una generazione fortemente consapevole di sé, con un’identità non ideologica. Le istanze principali di questa generazione non sono ideologiche, sono concrete e riguardano il loro futuro.

Il successo di questo evento non sarebbe stato possibile senza una squadra di professionisti dietro e una visione del futuro, senza visione non si va da nessuna parte Qui c’era il top assoluto dei professionisti del nostro Paese e del gruppo RTL 102.5: Fabio Marcantelli, produttore esecutivo che pur a distanza, a seguito di un importante infortunio, ha lavorato molto ed è riuscito a mettere insieme una macchina pazzesca.

Lina Pintore, per la line-up musicale, e tutto il team musica di RTL 102.5 hanno avuto un fiuto straordinario nell’intercettare le tendenze dei ragazzi.

C’erano trenta artisti, molti di questi scoperti prima ancora che esplodessero nel mercato. Ma anche la regia di Luigi Antonini, che è uno dei registi più bravi a trasmettere le emozioni soprattutto del prodotto musicale. Le luci di Francesco De Cave, il direttore di fotografia più bravo al mondo, e la visione di chi è al timone di tutto questo, ovvero il nostro editore, Presidente e imprenditore Lorenzo Suraci, che da trent’anni determina il mercato della radiofonia in Italia.