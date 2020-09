E’ terminata la quarta edizione di Power Hits Estate, il contest organizzato da RTL 102.5 e che ha decretato il brano tormentone di questa strana stagione 2020. Trionfatori assoluti i Boomdabash e Alessandra Amoroso con Karaoke (Qui la scaletta e la nostra cronaca della serata).

Per i Boomdabash si tratta del tris. Per la terza estate consecutiva il collettivo salentino conquista l’ambito premio creato dall’emittente radiofonica più ascoltata d’Italia. E’, invece, bis per Alessandra Amoroso che lo scorso anno ha trionfato insieme agli amici Boomdabash con la super hit Mambo Salentino.

Una serata ricca di musica in un’Arena di Verona nuda, spoglia e con un palco in mezzo arricchito da giochi di luci che hanno reso ancor più emozionante l’antico anfiteatro.

La diretta in radio, televisione e social ha regalato uno spettacolo forse non troppo televisivo, ma dall’impostazione decisamente radiofonica. Padroni di casa Angelo Baiguini, Mara Maionchi, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese.

Una carrellata di 50 artisti, 42 esibizioni, aperta da Federico Poggipollini e la sua versione con la chitarra elettrica di Fratelli d’Italia e proseguita con Andrea Bocelli con una struggente interpretazione del Nessun Dorma.

Da segnalare Gaia, Ghali e Fedez che hanno dedicato l’esibizione a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo brutalmente ucciso a Colleferro (Qui il nostro articolo). Un grido di dolore e una richiesta di giustizia.

POWER HITS ESTATE 2020 – I PREMI

Oltre al premio assoluto a Karaoke, durante la serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti.

RTL 102.5 Power Hits – FIMI

KARAOKE di BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO

(singolo italiano più venduto nel periodo giugno-luglio-agosto 2020 – dati GFK)

​

​RTL 102.5 Power Hits – PMI

I’M ON MY WAY di BOB SINCLAR

(singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno – luglio – agosto 2020)

RTL 102.5 Power Hits – SIAE

KARAOKE di BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO

(brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 22 giugno al 28 agosto 2020 – per i quali è stato compilato online il nuovo programma musicale di SIAE attraverso mioBorderò)

RTL 102.5 Power Hits Top Album

PERSONA di MARRACASH

(album più venduto nel periodo agosto 2019 – agosto 2020)

RTL 102.5 Power HitStory 2020

assegnati a ZUCCHERO, TIZIANO FERRO, GIANNA NANNINI, BIAGIO ANTONACCI e GIANLUCA GRIGNANI

​

​RTL 102.5 Power Hits Nel Mondo

assegnato ad ANDREA BOCELLI