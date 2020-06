Poli Ok: la determinazione della crew nel nuovo singolo “Serie A”

Il 18 giugno è il giorno dell’uscita di Serie A (Stardust Records / Sony Music Italy), il nuovo singolo dell’artista romano Poli Ok, prodotto da Naima & Manuel Longo.

Il brano arriva a pochi mesi di distanza da 2020 Baby, pubblicato a gennaio 2020, ma già lo scorso Poli Ok si è fatto notare con i brani Quante lacrime e Love Me, che hanno totalizzato numeri importanti su Spotify e Youtube.

“La crew come una squadra di calcio che parte dal basso e arriva in Serie A. Non c’è spazio per i mercenari o le bandiere ma solo per i valori, quelli veri.

Una traccia che vede la determinazione come motore, l’amicizia come benzina e in cui non sono importanti il punto di partenza o quello di arrivo, ma il viaggio fatto con le persone a te care.”