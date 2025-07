Continua l’estate musicale di Plug con il singolo “Bellavita”, un inno urbano alla serenità

Dopo la pubblicazione di Charme, realizzato in collaborazione con Vale Lambo e Christian Revo, continua l’estate musicale di Plug con il nuovo singolo Bellavita (Warner Music Italy), uscito venerdì 25 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto da Tony The Tif, Bellavita presenta una produzione solare, dal sapore classico e stiloso, perfetta per accompagnare le giornate calde e spensierate di fine luglio. Il tutto crea una base sulla quale Plug scrive due strofe in cui tecnica, leggerezza ed eleganza si fondono con naturalezza, dando vita a un flow autentico e coinvolgente.

Il ritornello, tanto semplice quanto catchy, completa il brano con quella immediatezza che entra in testa al primo ascolto. In poche parole, Bellavita è un inno urbano alla serenità, confermando il giovane rapper come una delle voci più interessanti della nuova scena rap campana.

“BELLAVITA”, PLUG: CHI È IL RAPPER

Al secolo Andrea Buono, Plug è un giovane autore, musicista, cantante e rapper classe 2006. A soli 13 anni, nel 2019, pubblica il suo primo singolo A’sanne tutt quant, seguito a giugno dello stesso anno da Drink, che gli dà la possibilità di debuttare live. Il consenso mediatico arriva con Saint Tropez, che lo porta a esibirsi nel cuore della sua città, Napoli, che è anche la sua principale fonte di ispirazione: le strade, le persone, il mare.

Plug continua a scrivere nuova musica e ad aprile 2022 esce il suo primo singolo Soli che sancisce l’inizio della collaborazione con Columbia Records Italy / Sony Music Italy. A maggio 2023 esce con il primo EP Cristallo, che rispecchia il modo di scrivere di Plug, che per la sua giovane età non usa filtri, né giri di parole complessi, ma va dritto al punto esprimendo concetti in maniera limpida.

Nel maggio 2024 esce il singolo Replay con Warner Music Italy, seguito a ottobre da Coraggio, brano che segna il ritorno al dialetto napoletano. Il 2025 segna un ritorno forte con S nasc s mor sul, un brano in cui incoraggia a non avere paura di mostrarsi per ciò che si è, seguito da Invincibile, Charme e il nuovo fresco singolo Bellavita.