Da Nuova Scena, Christian Revo e Ciro Zero annunciano “Mood”, la loro nuova collaborazione

Tra i protagonisti di Nuova Scena, la prima edizione del 2024, Christian Revo e Ciro Zero tornano con Mood (ADA Music Italy), la loro nuova collaborazione fuori ovunque venerdì 23 maggio.

Il brano arriva dopo il singolo Cali, un brano ricco di metafore e immagini forti, dove l’artista racconta senza ostentazione la realtà che lo circonda e rivendicando il proprio posto nel panorama musicale. Con Mood, Christian Revo continua questo percorso e lo fa, in questa occasione, con Ciro Zero.

Il nuovo singolo segna inoltre, il ritorno della collaborazione dell’artista insieme al suo collega dopo la pubblicazione di Lonely e nella stessa esperienza televisiva in Nuova Scena.

Il brano è un pezzo trap in lingua napoletana, in cui si fondono in modo originale sonorità urban, atmosfere malinconiche e un mood estivo. Il ritornello si alterna tra napoletano e anglicismi, creando un mood catchy e chill, fresco e che rimane impresso in testa all’ascoltatore fin dal primo ascolto.

Le strofe, più crude, mantengono invece un’impronta più rap, arricchita sempre e comunque da delle sfumature intime e nostalgiche. Il risultato è Mood, una canzone d’amore dal sapore agrodolce e che racconta i contrasti emotivi di una relazione vissuta tra desiderio e disillusione.

CHI È CHRISTIAN REVO?

Christian Revo nasce a Secondigliano (Napoli) nel 1997. All’età di 6 anni si trasferisce con la sua famiglia a Chicago (Stati Uniti) ed è in questa fase che si avvicina alla cultura hip hop americana.

Alla fine delle elementari, dopo alcuni problemi familiari, ritorna a Napoli e in questo periodo inizia a frequentare le prime jam e battle di freestyle. Nel 2016 pubblica il suo primo album: Toggiur, che riscuote fin da subito un discreto successo e che si contraddistingue per le sue sonorità trap.

Si trasferisce in Belgio nel 2018, dove continua a lavorare alla sua musica pubblicando vari singoli. Nel 2019 torna a Napoli e pubblica il suo secondo album, Talento Sprecato. Nel 2024 partecipa al rap show di Netflix Nuova Scena, in concomitanza del quale pubblica il singolo BOUNCE. Subito dopo continua a rilasciare altri singoli, fino all’arrivo di Mood.