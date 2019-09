Si svolgerà a Milano il 5 e il 6 ottobre prossimi Plug-Mi, il primo evento made in Italy dedicato alla urban culture esperience. Un appuntamento unico che racconterà la cultura street; i protagonisti condivideranno in esclusiva con il pubblico presente le nuove tendenze. Gli ospiti musicali scelti sono Elodie e Chadia Rodriguez che si esibiranno in un live imperdibile.

Plug-Mi è totalmente orientato a quel pubblico che ama un certo tipo di musica, che si mescola alla perfezione con una tendenza a seguire anche moda e arte. Plug-Mi si svolgerà a Fieramilanocity al Padiglione 4 e ospiterà dancers, special customs, workshop. talks, new collection e sessioni di gaming.

PLUG-MI E AW LAB

L’edizione 2019 di Plug-Mi è organizzato in collaborazione con Aw Lab, entità che viene definita come un laboratorio di trend e principale amplificatore della rivoluzione al femminile della sport retail industry.

Grazie ad Aw Lab Plug-Mi conterà sulla partecipazione di numerosi brand internazionali che si presenteranno con le collezioni più esclusive e innovative.

La trapper Chadia Rodriguez si esibirà il 5 ottobre in veste di ambassador di Adidas Original.

Il giorno successivo, invece, toccherà ad Elodie (Qui la nostra intervista di presentazione del singolo Margarita), brand ambassador di Global Sports Brand in esclusiva per Aw Lab. In questo caso il live sarà riservato a soli 250 ospiti che a partire tra il 19 e il 30 settembre si registreranno sul sito di aw-lab.com. Inoltre i primi 100 accreditati, avranno la possibilità di incontrare l’artista in un meet & greet che si svolgerà al termine concerto.

Le informazioni per l’ingresso e l’acquisto dei biglietti di Plug-Mi sono disponibili su sito https://plug-mi.com/tickets.

“Siamo fieri di annunciare la nostra presenza come main partner di Plug-Mi il primo evento in Europa nel mondo della street culture che esclude ufficialmente i re_seller e che rende le donne protagoniste di una rivoluzione culturale, mettendo al centro una nuova generazione di consumatori. Noi di Aw Lab vogliamo essere i protagonisti di quello che non è solo un evento, ma il primo numero di un racconto sulle nuove generazioni. Della loro arte, street sport, musica e canali di comunicazione. La stessa generazione che ogni giorno popola i nostri store, naviga sul nostro sito e fruisce i nostri contenuti.”

Queste le parole di Domenico Romano, head of marketing and communication Aw Lab.

Foto dai Social di Elodie e Chadia Rodriguez