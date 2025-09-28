28 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
28 Settembre 2025

Plant: “Maldivita” è l’album d’esordio da solista

Nel disco il cantante mette a nudo le proprie fragilità e affronta anche il tema della depressione

News di Fabio Gattone
Plant pubblica il disco "Maldivita"
Condividi su:

Plant pubblica il suo primo album da solista, dopo l’esperienza con i La Sad. Il disco si intitola Maldivita; ed è disponibile negli store digitali dal 3 ottobre 2025 per M.A.S.T./Believe.

Plant, classe 1999, ha condiviso con i La Sad quattro anni di vita, di successi e anche di cambiamenti. Dal 2025, ha intrapreso la sua carriera da solo. A marzo, ha pubblicato il suo primo singolo, Piccolo me, parlando di sé in prima persona e mostrandosi in una veste più intima. Hanno fatto poi seguito i brani Come l’aria e Messaggio d’addio feat. Sally Cruz.

Questi brani hanno anticipato l’arrivo dell’album d’esordio da solista, Maldivita. Plant descrive così il disco: “MALDIVITA è la malattia della nostra generazione. MALDIVITA è la febbre costante di un’epoca che ha paura di fermarsi, perché se ci fermiamo davvero rischiamo di sentirci. MALDIVITA è vivere circondati da tutto senza riuscire a viversi niente”.

Plant pubblica il disco "Maldivita"

Nel disco, Plant racconta – attraverso uno sguardo lucido – una società che vive iperconnessa, ma che ha perso il contatto con se stessa e i propri sentimenti. La realtà è piena di stimoli, ma si è ormai incapaci di provare emozioni. I sentimenti valgono meno delle visualizzazioni; e persino il dolore dev’essere estetico, per poter essere reale. Ciò ci illude di essere protagonisti, quando si è solo spettatori distanti.

In Maldivita, l’artista affronta un tema delicato e dall’importanza centrale: la depressione. Egli la racconta in modo diretto e senza filtri: “non è tristezza, è un deserto che ti inghiotte anche se tutti pensano che stai bene”. Con questo disco, Plant mette a nudo le proprie difficoltà, trasformando la fragilità in forza. La sua musica aspira a diventare un punto di riferimento per chiunque si senta smarrito in un’epoca di frenesia e qualunquismo.

Dopo l’uscita del suo primo disco da solista, Plant è pronto anche per il suo primo concerto. L’appuntamento è per il 28 ottobre 2025 ai Magazzini Generali di Milano.

Le foto sono di Onofrio Petronella

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
X Factor 2025, audizioni terza serata: le pagelle tra talenti, giudizi e sorprese 2

X Factor 2025 audizioni: democristiani i giudici, talenti veri pochi (ecco le pagelle)
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 3

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
Alessandro Tomasi a X Factor 2025 4

X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Viscardi a X Factor 2025 7

X Factor 2025: Viscardi porta soul e R&B con “C’ammiscamm ancora”
Eleonora Domesi alle Audition di X Factor 2025 8

Eleonora Domesi a X Factor 2025: energia travolgente con “Gloria” di Patti Smith
I Magazzeno a X Factor 2025 9

A X Factor i Magazzeno, power trio tra ironia, funk e rock demenziale, spopolano con "Milano è piena di figa"
Olly Tutta vita sempre tracklist 10

Dopo i successi degli ultimi due anni, Olly pubblica Tutta vita (sempre) con otto nuovi brani e una tracklist aggiornata

Cerca su A.M.I.