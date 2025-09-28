Plant: “Maldivita” è l’album d’esordio da solista

Plant pubblica il suo primo album da solista, dopo l’esperienza con i La Sad. Il disco si intitola Maldivita; ed è disponibile negli store digitali dal 3 ottobre 2025 per M.A.S.T./Believe.

Plant, classe 1999, ha condiviso con i La Sad quattro anni di vita, di successi e anche di cambiamenti. Dal 2025, ha intrapreso la sua carriera da solo. A marzo, ha pubblicato il suo primo singolo, Piccolo me, parlando di sé in prima persona e mostrandosi in una veste più intima. Hanno fatto poi seguito i brani Come l’aria e Messaggio d’addio feat. Sally Cruz.

Questi brani hanno anticipato l’arrivo dell’album d’esordio da solista, Maldivita. Plant descrive così il disco: “MALDIVITA è la malattia della nostra generazione. MALDIVITA è la febbre costante di un’epoca che ha paura di fermarsi, perché se ci fermiamo davvero rischiamo di sentirci. MALDIVITA è vivere circondati da tutto senza riuscire a viversi niente”.

Nel disco, Plant racconta – attraverso uno sguardo lucido – una società che vive iperconnessa, ma che ha perso il contatto con se stessa e i propri sentimenti. La realtà è piena di stimoli, ma si è ormai incapaci di provare emozioni. I sentimenti valgono meno delle visualizzazioni; e persino il dolore dev’essere estetico, per poter essere reale. Ciò ci illude di essere protagonisti, quando si è solo spettatori distanti.

In Maldivita, l’artista affronta un tema delicato e dall’importanza centrale: la depressione. Egli la racconta in modo diretto e senza filtri: “non è tristezza, è un deserto che ti inghiotte anche se tutti pensano che stai bene”. Con questo disco, Plant mette a nudo le proprie difficoltà, trasformando la fragilità in forza. La sua musica aspira a diventare un punto di riferimento per chiunque si senta smarrito in un’epoca di frenesia e qualunquismo.

Dopo l’uscita del suo primo disco da solista, Plant è pronto anche per il suo primo concerto. L’appuntamento è per il 28 ottobre 2025 ai Magazzini Generali di Milano.

Le foto sono di Onofrio Petronella