Plant torna con un “Messaggio D’Addio” per chi non ha la forza di chiedere aiuto

Plant, Messaggio D’Addio feat Sally Cruz: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo Piccolo Me e Come L’Aria, Plant – già membro de La Sad – torna con Messaggio D’Addio feat Sally Cruz, il nuovo singolo in uscita venerdì 13 giugno per M.A.S.T./Believe.

PLANT, “MESSAGGIO D’ADDIO” FEAT SALLY CRUZ: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano affronta un tema molto caro a entrambi gli artisti: la salute mentale.

Di fatto, l’incontro tra Plant e Sally Cruz nasce da un vissuto comune di dolore e fragilità, che ha portato prima ad un’amicizia sincera e poi a una vera e propria collaborazione artistica.

“Ci siamo conosciuti in un momento difficile e abbiamo trovato la sorella e il fratello che non abbiamo mai avuto. Non è facile creare legami veri da grandi, ma noi siamo diventati famiglia senza volerlo”.

Ed ecco che Messaggio D’Addio non è altro che un brano per chi “non ha la forza di chiedere aiuto“, in cui i due volti della scena alt pop italiana scavano dentro se stessi, dentro le proprie insicurezze, per poi riuscire a curarsi proprio attraverso il dolore.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Messaggio D’Addio feat Sally Cruz sarà disponibile a partire da venerdì 13 giugno.