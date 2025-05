Plant annuncia il nuovo singolo “Come l’aria”, una data speciale a Milano e… l’arrivo del primo album

Dopo l’esordio da solista con il singolo Piccolo me, Plant – già membro de La Sad – annuncia il nuovo singolo Come l’aria (M.A.S.T. / Believe), in uscita venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto da Mike Defunto e scritto dallo stesso Plant – nome d’arte di Francesco Emanuele Clemente – Come l’aria racconta una storia d’amore e, soprattutto, la libertà di sentirsi a proprio agio con la persona che si ama, potersi spogliare dalle maschere che mettiamo su tutti i giorni per proteggerci dal mondo esterno.

Per l’artista, infatti, l’amore diventa ossigeno, al punto che «se sei lontana mi manchi come l’aria».

Rimanendo sulla scia del suo progetto solista iniziato con Piccolo me, brano che attualmente conta oltre 223mila stream su Spotify, Plant continua a raccontarsi in una forma inedita e con una canzone intima che si trasforma in una storia d’amore universale.

Inoltre, tramite un video sui suoi profili social Plant ha annunciato una speciale data live ai Magazzini Generali il prossimo 28 ottobre, dove: «non sarà solo un live, ma una grande festa per urlare insieme il mio primo album». Organizzata e prodotta da Gemma Concerti, i biglietti per questa data sono già disponibili online su Dice.fm.

Foto di copertina a cura di Onofrio Petronella