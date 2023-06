Pippo Baudo record di presenze al Festival: parte 3 il ritorno negli anni 2000

Continua il nostro memorandum relativo al record di presenze sul palco di Sanremo di Pippo Baudo. Abbiamo già descritto il suo debutto del 1968 e i festival degli anni 80 qui e quelli d’oro degli anni 90 in questo articolo.

Nella prima decade degli anni 2000 Pippo Baudo ritorna a presentare il Festival per ben quattro anni, prima nel biennio 2002-2003 e successivamente nel biennio 2007-2008.

Come da tradizione nel 2002 ha condiviso il palco con “la bionda e la mora”: Vittoria Belvedere e Manuela Arcuri.

Nel 2003, invece, condividerà il palco con Serena Autieri e Claudia Gerini.

Curiosità: Negli anni seguenti l’attrice Irene Ferri in un’intervista dichiara: “Pippo Baudo mi aveva chiamato per un provino, l’anno in cui scelse la Gerini e la Autieri. Io canto bene, ma fra emozione e scelta sbagliata, ho portato Salirò di Daniele Silvestri, una canzone molto difficile: ho fatto una figura da tapina. Lui mi ha salutato con la tipica frase che si usa per non infierire: Però sei molto simpatica!”