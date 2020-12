Pinguini Tattici Nucleari: il tour nei palazzetti rinviato all’autunno 2021

L’emergenza sanitaria costringe i Pinguini Tattici Nucleari a rinviare nuovamente il tour nei palazzetti. La band di Riccardo Zanotti, che ha appena pubblicato l’Ep Ahia! (Qui la nostra videointervista), ha comunicato le nuove date dei concerti, che avranno luogo tra settembre e ottobre 2021.

“Abbiamo cercato in tutti i modi di evitarlo anche se ormai era chiaro a tutti: i concerti non si potranno fare neanche a Febbraio. Siamo costretti a rimandarli a Ottobre. Fare programmi per il futuro non è semplice in questo periodo di incertezza, ma speriamo che presto la nostra vita (di esseri umani così come di musicisti) possa tornare alla normalità.

L’estate appena passata avevamo intenzione di fare una decina di date al sud, ma la situazione emergenziale non ce l’ha consentito.

È proprio per questo che ora abbiamo aggiunto due date, una al sud e una al centro, Eboli e Ancona, oltre che nuove date a Roma, Firenze e Milano!

Ci manca un sacco quell’atmosfera che solo i concerti sanno creare, quell’aria, quell’elettricità… Sappiamo che fa male dover aspettare così tanto per tornare a godersi la musica live, ma presto torneremo, promesso!”