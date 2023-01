Esclusivo: Pinguini Tattici Nucleari, dopo gli Stati Uniti un concerto in Islanda. Ecco i primi dettagli...

ESCLUSIVO… i Pinguini Tattici Nucleari, che proprio oggi hanno pubblicato una foto dagli Stati Uniti, il prossimo maggio suoneranno in Islanda con Sivola.

La band il 22 gennaio è stata tra i protagonisti musicali della Cerimonia di chiusura dei Giochi Mondiali Universitari invernali a Lake Placid, nello Stato di New York. Ora, in attesa del tour con già tantissimi sold out negli stadi (vedi qui) All Music Italia vi svela un altro grande appuntamento live internazionale che, salvo cambiamenti, dovrebbe svolgersi l’8 maggio prossimo.

L’agenzia di Viaggi di gruppo SiVola di Nicolò Balini ha infatti organizzato un grande viaggio in Islanda per i propri iscritti, viaggio andato sold out a tempo record.

In questo viaggio ci sarà anche un grande concerto di un artista fino ad oggi tenuto segreto. Ma è proprio l’indizio dato oggi sulle pagine social di SiVola a rendere tutto chiaro… del resto Balini è di Bergamo proprio come questa band e il rebus postato sulle pagine social porta ad una sola soluzione: L’uomo che inventò il fuoco, brano dei suoi compaesani… i Pinguini Tattici Nucleari.

Il brano in questione è contenuto in Gioventù brucata, terzo album in studio della band capitanata da Riccardo Zanotti uscito nel 2017.

Insomma la band rivelazione del pop italiano inizia a muovere i primi passi anche all’estero.