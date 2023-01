I Pinguini Tattici Nucleari non si fermano agli stadi e annunciano l’ultima data del tour in una location speciale

Pinguini Tattici Nucleari Tour 2023.

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un’altra data live, l’ultima data del 2023… alla RCF Arena di Reggio Emilia, ex Campovolo.

Dopo un 2022 che li ha visti rimanere stabili con due dischi nella Top 30 degli album più venduti, dopo aver pubblicato un album, Fake News, disco di platino in un mese e aver dominato anche nell’airplay radiofonico con Ricordi, seconda brano più trasmesso dell’anno, primo tra gli italiani, per la band capitanata da Riccardo Zanotti l’estate del 2023 sarà contraddistinta dai live, per la prima volta negli stadi con già diversi sold out andati a segno.

Non contenti la band e la loro agenzia di live, Magellano Concerti, hanno deciso di annunciare un ultimo live per il mese di settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia.

I biglietti per la nuova data del 9 settembre sono in vendita da venerdì 13 gennaio alle ore 11.00. Tra l’altro tutti coloro che sono in possesso di uno o più biglietti per i concerti negli stadi avranno la possibilità di acquistare ad un prezzo di vendita esclusivo i biglietti per lo show alla RCF Arena.

Pinguini Tattici Nucleari Tour 2023

Qui a seguire il calendario completo del tour negli stadi:

7 luglio – Venezia, Parco San Giuliano Mestre – data zero

11 luglio – Milano, Stadio San Siro – sold out

12 luglio – Milano, Stadio San Siro – sold out

15 luglio – Firenze, Stadio Artemio Franchi – sold out

19 luglio – Torino, Stadio Olimpico – sold out

23 luglio – Roma, Stadio Olimpico – sold out

24 luglio – Roma, Stadio Olimpico

27 luglio – Bari, Stadio San Nicola

30 luglio – Messina, Stadio San Filippo

13 agosto – Olbia Red Valley Festival

9 settembre – RCF Arena, Reggio Emilia

