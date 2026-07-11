Piji vince la Targa Tenco 2026 come miglior opera prima. Il cantautore romano si aggiudica il riconoscimento con il suo album d’esordio Sta registrando audio…, pubblicato da Azzurra Music, che ha raccolto 81 voti nella categoria, la più votata tra i finalisti. La festa, poi, continua subito dal vivo: lunedì 13 luglio Piji sarà sul palco di Testaccio Estate, a Roma.

Il premio arriva al termine di un percorso lungo e fuori dagli schemi: quasi mille concerti, ventitré riconoscimenti conquistati come cantautore e una carriera costruita tra musica, teatro, radio, scrittura e direzioni artistiche, fino alla scelta controcorrente di aspettare il momento giusto prima di incidere un primo album.

Questo il commento di Piji dopo la vittoria:

«È il giorno più bello della mia vita. La cosa più importante che possa capitare a un cantautore. Penso a tutta la fatica, a tutto il lavoro di questi anni. E tutto assume un senso più profondo. Dichiaro ufficialmente conclusa la prima parte della mia gavetta e, altrettanto ufficialmente, dichiaro iniziata la gavetta 2. Ma prima brindiamo per un mesetto almeno…»

Piji, l’album Sta registrando audio…

Sta registrando audio… è un lavoro che attraversa canzone d’autore, pop-jazz, swing, jazz manouche, tango e suggestioni cinematografiche, alternando ironia e poesia, leggerezza e impegno, fantasia e riflessione sul presente. Un disco ricco di contaminazioni e impreziosito da ospiti come Simona Molinari, Sergio Cammariere e Stefano Di Battista, che ha conquistato critica e pubblico.

La Targa Tenco rappresenta non soltanto il coronamento di un percorso artistico, ma anche il riconoscimento di una voce personale, capace di raccontare il presente con intelligenza e ironia. Piji si aggiunge così all’albo dei premiati di quest’anno, guidato da Caparezza per l’album assoluto: qui trovate tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2026. I riconoscimenti saranno consegnati durante il Premio Tenco, in programma dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Piji live a Testaccio Estate il 13 luglio

La festa per la vittoria trova il suo palcoscenico a Roma. Lunedì 13 luglio Piji salirà sul palco di Testaccio Estate mescolando due dei suoi format estivi: Piji 4et – Sta suonando unplugged…, la versione acustica del disco, e Tutti dicono I Love Woody, una maratona corale di monologhi comici per celebrare i 90 anni di Woody Allen, nata proprio da una traccia dell’album, Come Woody Allen.

Sul palco il Piji 4et, formato da Piji (voce e chitarra manouche), Gian Piero Lo Piccolo (clarinetto), Egidio Marchitelli (chitarra manouche) e Francesco Saverio Capo (contrabbasso). Numerosi gli ospiti che interverranno nel corso della serata: Jodie Alivernini, Elda Alvigini, Stefano Antonucci, Claudia Campagnola, Simone Colombari, Pietro De Silva, Stefano Disegni, Toni Fornari, Dino Giarrusso, Margot Sikabonyi e Sara Valerio.

Foto di Tamara Casula