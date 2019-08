E’ uscito per l’etichetta Ellepiartin Misanthropy Village, il nuovo singolo del cantautore romano Piji, che si può definire come l’inno degli asociali. Un vero e proprio omaggio in chiave pop alle vacanze da soli, fuggendo da una realtà troppo coinvolta da effimere verità e social network.

Misanthropy Village viene raccontato così da Piji:

“Un’umanità incattivita e volgare che ogni giorno ci troviamo davanti tra le pagine dei nostri social network è ciò che spinge il protagonista di “Misanthropy Village” verso una fuga eremitica, una meravigliosa vacanza solitaria per potersi disintossicare dal presente. Il Misanthropy Village è un po’ l’anti-pezzo dell’estate, è un luogo reale e immaginario, un posto dell’anima dove stare al riparo dalle brutture dei simili. Una specie di resistenza passiva, non violenta ed ironica per combattere i tempi difficili che stiamo vivendo.”

“Un inno dedicato a tutti coloro che un po’ scherzosamente si considerano “asociali” o più in generale a tutti coloro che galleggiano con difficoltà nella società di oggi (“i social mi fanno diventare asocial”). Ma nel Misanthropy Village la misantropia non è mai vista come odio, casomai come amore deluso nei confronti dell’umanità e soprattutto come difesa ironica contro la decadenza del vivere. Un rifugio”.