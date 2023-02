Dai Litfiba al Tour Estremo Live: l’energia rock di Piero Pelù alla conquista dell’estate italiana

Piero Pelù tour 2023. Il rocker è pronto a tornare sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per un’estate all’insegna della sua energia. Dopo il successo delle date con i Litfiba, l’artista toscano ha deciso di rinnovare la sua band, i Bandidos, per portare tutta la sua storia di musica sui palchi italiani in un viaggio che spazierà da nord a sud della Penisola.

Un’anteprima di quello che vedremo nel nuovo spettacolo è stata data durante la settimana del Festival di Sanremo quando Piero Pelù si è esibito sul palco di Piazza Colombo.

Piero Pelù tour 2023

L’artista porterà sul palco i suoi classici da solista e quelli da frontman dei Litfiba, immergendo il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore.

Il Tour Estremo Live 2023 prenderà il via il 7 luglio da Matera e toccherà diverse città italiane, per un tuffo nel rock coniugato alla Piero Pelù lungo 43 anni, gli stessi anni che lo hanno visto performer senza pari sui palchi d’Italia e d’Europa.

La sua band, composta da Alessandro ”Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al synths, tastiere, samples e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, samples e cori, e Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori, lo accompagnerà in questo nuovo capitolo live della sua carriera musicale.

Il tour, organizzato da Friends & Partners, toccherà numerose città italiane, da Brescia a Noto, da Bagheria a Roccella Jonica, e non mancheranno appuntamenti in location suggestive come la Rocca Medioevale di Castiglione del Lago, il Go Green Festival a Bagheria e il Festival San Pancrazio a San Pancrazio Salentino.

Insomma, Piero Pelù è pronto a regalare al pubblico un’estate all’insegna del rock e dell’energia. Queste le date già in calendario:

7 luglio MATERA – Oversound Festival, Castello Tramontano

15 luglio BRESCIA – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte 27 luglio PORTO RECANATI (MC) – Arena Beniamino Gigli

28 luglio CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale 16 agosto NOTO (SR) – Scalinata Della Cattedrale

17 agosto BAGHERIA (PA) – Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano 20 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – Festival San Pancrazio, Forum Eventi

9 settembre CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

