Pierdavide Carone: il racconto dell’album “Casa” track by track

E’ uscito per Artist First il nuovo atteso album di Pierdavide Carone Casa. 10 tracce in cui trovano spazio il nuovo singolo Buonanotte, ma anche i già pubblicati Caramelle e Forza e Coraggio.

Scopriamo dalla viva voce del cantautore il disco con un racconto track by track.

PIERDAVIDE CARONE CASA – TRACK BY TRACK

1) NON M’IMPORTA NIENTE

A tutti sarà capitato almeno un giorno nella vita in cui “non t’importa delle cose della vita“, in cui il conduttore del TG parla a vuoto, in cui le mail non ottengono risposta, in cui semplicemente non vai avanti, ma rimani bloccato e incapace di lasciar andare dal cuore e dalla testa una storia ormai andata via da tutto il resto, e riuscendo solo a dar forma alla più buia distopia. Qui il ritorno, refrain dell’album, non si compie.

2) CARAMELLE

Se la musica, come la Terra dell’acqua, è composta per il 71% di amore, questa non rientra in quella percentuale, essendo una canzone d’odio. Ed essendone, per quanto concerne il mio repertorio, forse l’espressione più forte e intensa attraverso la quale avrei potuto rappresentarla, non so neanche se sarei riuscito a farlo da solo, perciò ringrazio i Dear Jack, compagni di questo viaggio attraverso la crudeltà dell’animo umano verso la sua forma più pura, i bambini, che non ritorneranno mai più gli stessi di prima del male.

3) BUONANOTTE

La parola “Buonanotte” può nascondere un addio; ma se, detta di giorno, rappresentasse un ritorno? È solo la punta di un iceberg fatto di ossimori, dai contorni infiniti al benessere dentro il malessere, dai pensieri sovrappensiero alla ricerca dell’introvabile. Non sappiamo se c’è lieto fine, ma non sappiamo neanche se c’è una fine…

4) FORZA E CORAGGIO

Un invito alla resilienza, perché la vita è dura, ma noi dobbiamo esserlo di più. C’è tanto di me qui dentro, ma proprio per questo c’è spazio per tutti, perciò: FORZA E CORAGGIO!

5) MALGRADO LE APPARENZE

Meglio un amore dolce ma clandestino o un odio indifferente ma conclamato? Questa la domanda di una donna spaventata, come ce ne sono ancora tante, troppe. Cosa farà lei? Vivrà un ritorno fatto di stracci, o ricomincerà una nuova vita fatta di cure?

6) PRIMA DI ADDORMENTARTI

Non sempre un cantautore sa già prima di iniziare a scrivere cosa vuole scrivere, e questo è sicuramente uno di quei casi in cui ho capito dopo di cosa parla, per me, “Prima di addormentarti“. Tuttavia per una volta, dopo avere in privato fatto ascoltare a pochi intimi questa canzone e, dopo averne spiegato il mio senso, avere avuto reazioni divergenti, contraddittorie e a volte anche scioccanti, ho deciso che non avrei divulgato ciò di cui secondo me parla la canzone, per non indirizzare ciò che invece crederà sia il senso la gente che l’ascolterà, cosa che m’interessa decisamente di più. Un indizio? Non credo ci sia un ritorno, non nel senso fisico del termine.

7) QUI È L’AMORE

Canzone d’amore, pura e semplice, con lieto fine inequivocabile, cosa rara nella mia scrittura. Dovessi metterla in un filotto di mie canzoni con questo cliché, sarebbe la naturale evoluzione de “La prima volta“, “Quello che mi dai” e “In punta“.

8) TUTTO TRANNE TE

Se su “Prima di addormentarti” almeno a fine canzone sono riuscito a trovare un mio personalissimo senso, qui credo di essere scivolato nel meta-ermetismo romantico, specie se, considerandolo dentro un contesto più ampio fatto di ritorni, consolidati, potenziali o invalidati, qui non sono nemmeno sicuro che qualcuno se ne sia mai andato.

9) UN BREVE ISTANTE DI ETERNITÀ

Un uomo normale può dare a una donna per lui speciale una vita per lei straordinaria? E in cambio lei è disposta a dargli un breve istante di eternità? Ascoltate la canzone è (forse) lo scoprirete!

10) CASA

È la chiusura del cerchio di questo album, che ne porta il nome non a caso, “Casa“, da cui tutto parte, a cui tutto ritorna…

Foto di Virginia Bettoja