Nuova canzone d’amore per Piccolo G. Ad Amici 22 presenta “Acquario”

Piccolo G Acquario testo e significato del nuovo inedito del cantante presentato per la prima volta nella gara di canto giudicata da Emma Marrone domenica l’11 dicembre 2022 ad Amici di Maria De Filippi.

Piccolo g acquario Significato del brano

Anche per Piccolo G una canzone d’amore in cui la frase cardine del brano è che loro, la coppia, riescono ad essere dolci nel sale e possono vivere anche al di fuori del loro “Acquario”.

Piccolo g Acquario testo

L’acquario è sparito

di colpo entrambi nel mare

ho nascosto l’amore in un dito

noi siamo dolci nel sale

questa barca continua a viaggiare

dove si fermerà?

Guardami, sorprendimi

fammi tutto ciò che vuoi

quest’illusione siamo noi

parlami, baciami

dietro al vetro siamo noi

Ho passato tempo a dirti che

rompessimo il vetro non saresti sola

però non è vero, non lo è

per ora mi ami o non mi ami non lo so

ancora

Dai non dir così, che il posto che ci aspetta non è qui

toccheremo terra e mare, spiaggia e sale

è tutto da rifare con te

noi siamo dolci nel sale

noi siamo dolci nel sale

nel sale

noi siamo dolci nel sale

nel sale

noi siamo dolci nel sale

nel sale

Ho passato tempo a dirti che

rompessimo il vetro non saresti sola

però non è vero, non lo è

per ora mi ami o non mi ami non lo so

ancora

Dai non dir così, che il posto che ci aspetta non è qui

toccheremo terra e mare, spiaggia e sale

è tutto da rifare con te

noi siamo dolci nel sale

noi siamo dolci nel sale

nel sale

noi siamo dolci nel sale