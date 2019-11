Pia Tuccitto fuori il singolo “Tu sei un sogno per me” feat. Federica Lisi

La cantautrice toscana Pia Tuccitto pubblica il brano Tu sei un sogno per me, interpretato insieme alla ex pallavolista Federica Lisi.

Il brano, disponibile in tutti gli store digitali dal 4 ottobre 2019, anticipa l’uscita del terzo album dell’artista, prevista per il 2020.

Tu sei un sogno per me trae ispirazione dallo spettacolo teatrale Ioelei, che vede Pia Tuccitto protagonista insieme a Federica Lisi in una narrazione fatta di parole, musica e ricordi. Lo spettacolo è un insieme di canto e racconto, carico di forza ed emozioni.

La canzone Tu sei un sogno per me racchiude l’essenza di Ioelei: Pia Tuccitto – grazie alla capacità di fotografare gli stati d’animo e raccontare le emozioni altrui – ha tradotto nel testo del brano il senso della parola “amore”.

In Tu sei un sogno per me, la cantautrice racconta l’amore vissuto come un sogno. La canzone è espressione del suo stile, fatto di aperture melodiche e liriche dal forte impatto immaginifico ed emotivo. Il brano è prodotto dalla stessa Pia Tuccitto e da Frank Nemola.

Negli ultimi 4 anni, Pia Tuccitto si è dedicata al reading musicale Ioelei che ha portato – e porta – in giro per l’Italia insieme a Federica Lisi. Questo sodalizio si ripropone nel brano Tu sei un sogno per me, ed anche nel videoclip ufficiale che accompagna il brano.

Tu sei un sogno per me, il video

Il video di Tu sei un sogno per me è stato realizzato da Fabio Fiandrini; ed è stato girato tra Porto Venere e la campagna ferrarese. Protagoniste della clip sono Pia Tuccitto e Federica Lisi. Il registra, che già in passato ha collaborato con la rocker toscana, ha reso in immagini un’atmosfera surreale che rappresenta il significato del testo. Qui di seguito potete vedere il video di Tu sei un sogno per me

Pia Tuccitto – Tu sei un sogno per me feat. Federica Lisi – Video

Conosciamo meglio Pia Tuccitto

Pia Tuccitto è una cantautrice rock, nata ad Arezzo. Grazie alla qualificazione per la finale del Festival di Castrocaro, viene notata da Gaetano Curreri, leader degli Stadio, che la introduce nel team di Vasco Rossi.

Nel 2000, incontra Patty Pravo che per il suo album Una donna da sognare sceglie sette brani scritti dalla cantautrice toscana. Nel frattempo, continua la collaborazione con Vasco Rossi con il quale condivide il palco di importanti eventi live (tra questi, 3 edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, alcuni tour di Vasco).

Negli anni, Pia Tuccitto compone canzoni per altri artisti. Nel 2003, firma Buon compleanno e Voglio una ninna nanna, presenti nell’album Prima di partire per un lungo viaggio di Irene Grandi. Nel 2004, Vasco Rossi interpreta la canzone E… .



Il 2005 è l’anno del debutto discografico. La cantautrice pubblica il suo primo album, dal titolo Un segreto che, cui fa seguito un tour nei principali club italiani.

Nel 2008, realizza il secondo album Urlo. Negli anni successivi, la cantautrice pubblica alcuni singoli inediti: Com’è bello il mio amore, Sto benissimo, 7 Aprile, My radio.

Dal 2015, Pia Tuccitto è protagonista del reading teatrale Ioelei, nato dalla collaborazione con Federica Lisi, nel quale le canzoni della cantautrice si alternano alle letture tratte dal libro Noi non ci lasceremo mai scritto nel 2013 dall’ex pallavolista.