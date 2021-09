PFM: esce ad ottobre il nuovo doppio album della Premiata Forneria Marconi in italiano e inglese

PFM I Dreamed of Electric Sheep (Ho sognato pecore elettriche) è il titolo del nuovo album della band leggenda del prog italiano anni ’70.

Un titolo doppio per un doppio album con canzoni interpretate sia in italiano che in inglese per un totale di 20 brani con diversi ospiti davvero speciali.

La Premiata Forneria Marconi ha infatti coinvolto in questo album Ian Anderson (Jethro Tull) che suona il flauto in brano e Steve Hackett dei Genesis alla chitarra elettrica.

Doppio formato, doppie canzoni e diversi formati di uscita per questo nuovo progetto della PFM. I Dreamed of Electric Sheep uscirà infatti in digipak in O-Card con due cd, in una versione Gatefold black con due vinili e due cd, nella versione 2cd LPBooklet e in digitale.

La data di uscita è fissata per venerdì 22 ottobre.

PFM I Dreamed of Electric Sheep Tracklist

Ecco a seguire tracklist e copertina di questo nuovo progetto in uscita per InsideOutMusic che arriva a quattro anni dall’ultimo album di inediti, Emotional Tatoos.

Disco 1

Worlds Beyond English version Adrenaline Oasis English version Let Go English version City Life English version If I Had Wings English version Electric Sheep English version Daily Heroes English version Kindred Souls English version Transhumance English version Transhumance Jam English version

Disco 2