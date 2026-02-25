25 Febbraio 2026
25 Febbraio 2026

Peppe Vessicchio: dall’omaggio sul palco dell’Ariston allo Spartito d’Oro della SIAE

Il Maestro è scomparso lo scorso 8 novembre, all'età di 69 anni, a causa di una polmonite interstiziale

Peppe Vessicchio: dall’omaggio sul palco del Festival di Sanremo 2026 allo Spartito d’Oro della SIAE.

Oggi, mercoledì 25 febbraio, a La Volta Buona, programma in onda su Rai 1 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, Caterina Balivo ha consegnato “idealmente” a Peppe Vessicchio lo Spartito d’Oro della SIAE, che è stato poi ritirato dalla figlia Alessia, che ha così commentato – commossa –  questo importante riconoscimento:

“Scusatemi… Caterina, tu sei l’unica che, dal giorno in cui mio padre è venuto a mancare, è stata veramente empatica con me e lo hai fatto con l’intelligenza del cuore, con l’amore vero.

E non è così per tutti, perché ci sono persone che lo hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui per anni e che non mi hanno dato lo stesso affetto e la stessa luce che mi hai dato tu.

Quindi, Caterina, ti ringrazio veramente, ma con il cuore. Tu sei veramente una grande ragazza, proprio un’anima bella”.

PEPPE VESSICCHIO: L’OMAGGIO A SANREMO 2026

Lo Spartito d’Oro della SIAE non è l’unico riconoscimento che Peppe Vessicchio ha ricevuto in questi giorni.

Di fatto, ieri sera – martedì 24 febbraio – il Maestro è stato ricordato sul palco dell’Ariston quasi in apertura della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio“: parole che, negli ultimi anni, hanno acceso sempre di più l’entusiasmo degli italiani e che – pronunciate da Mike Bongiorno, Fabio Fazio, Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Gianni Morandi, Amadeus e lo stesso Carlo Conti – hanno fatto da colonna sonora al video con cui la Rai ha voluto omaggiare il Maestro.

È arrivato nelle nostre case con la forza del talento“, ha esordito Laura Pausini. “Ma Peppe è stato anche un uomo, un marito, un padre e un amico meraviglioso“.

 

Cerca su A.M.I.