Peppe Vessicchio: dall’omaggio sul palco dell’Ariston allo Spartito d’Oro della SIAE

Peppe Vessicchio: dall’omaggio sul palco del Festival di Sanremo 2026 allo Spartito d’Oro della SIAE.

Oggi, mercoledì 25 febbraio, a La Volta Buona, programma in onda su Rai 1 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, Caterina Balivo ha consegnato “idealmente” a Peppe Vessicchio lo Spartito d’Oro della SIAE, che è stato poi ritirato dalla figlia Alessia, che ha così commentato – commossa – questo importante riconoscimento:

“Scusatemi… Caterina, tu sei l’unica che, dal giorno in cui mio padre è venuto a mancare, è stata veramente empatica con me e lo hai fatto con l’intelligenza del cuore, con l’amore vero.

E non è così per tutti, perché ci sono persone che lo hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui per anni e che non mi hanno dato lo stesso affetto e la stessa luce che mi hai dato tu.

Quindi, Caterina, ti ringrazio veramente, ma con il cuore. Tu sei veramente una grande ragazza, proprio un’anima bella”.

PEPPE VESSICCHIO: L’OMAGGIO A SANREMO 2026

Lo Spartito d’Oro della SIAE non è l’unico riconoscimento che Peppe Vessicchio ha ricevuto in questi giorni.

Di fatto, ieri sera – martedì 24 febbraio – il Maestro è stato ricordato sul palco dell’Ariston quasi in apertura della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

“Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio“: parole che, negli ultimi anni, hanno acceso sempre di più l’entusiasmo degli italiani e che – pronunciate da Mike Bongiorno, Fabio Fazio, Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Gianni Morandi, Amadeus e lo stesso Carlo Conti – hanno fatto da colonna sonora al video con cui la Rai ha voluto omaggiare il Maestro.

“È arrivato nelle nostre case con la forza del talento“, ha esordito Laura Pausini. “Ma Peppe è stato anche un uomo, un marito, un padre e un amico meraviglioso“.