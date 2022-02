PEPPE SOKS: un quarto video teaser ci fa entrare nella quotidianità dell'artista... in arrivo il nuovo singolo "Hummer"

Peppe Soks Hummer testo dell’ultimo singolo del rapper salernitano classe 1997, che uscirà venerdì 18 febbraio. Il brano è già disponibile in pre-save ed è stato anticipato da 4 teaser, postati su Instagram, che ci hanno immerso nel suo mondo.

Dopo aver firmato con la grande famiglia Columbia Records Italy/Sony Music Italy, Peppe Soks annuncia il nuovo singolo, pubblicando sul suo profilo Instagram l’ultimo episodio in formato audiovisivo che conclude la serie di spoiler del brano Hummer, in uscita il 18 febbraio. Nel video, è presente qualche anticipazione e si può guardare qui.

In questi video, il rapper ha raccontato ai fan la sua reale quotidianità, i luoghi a cui appartiene, la sua casa, le strade di Salerno, gli amici di sempre, il suo quartiere, e, infine, l’arrivo nella grande casa discografica.

LE PAROLE DI Peppe Soks:

Il brano è il primo passo del mio nuovo percorso. È una traccia esplosiva, parla di strada ma in maniera spensierata. Zero problemi, zero pensieri, sono in giro a divertirmi sopra un’Hummer.

L’Hummer non è solo una macchina. Per Giuseppe De Luca, suo nome vero, l’Hummer è uno status quo, che deriva dai traguardi che ha raggiunto dopo anni di musica. Peppe ha iniziato infatti a farsi conoscere in Campania grazie alle sue doti di freestyler.

Nel 2015 arriva Sulamente nuje, il progetto in coppia con il collega e amico Capo Plaza. Nel 2019 invece il suo primo album da solista Riparto da me, che include il singolo Mancavi tu (certificato disco d’Oro). Nel 2020, poi, Peppe Soks pubblica il secondo album Stella del Sud, che contiene un altro disco d’Oro, il singolo Motel in featuring con Geolier.

Nel testo di Hummer, si capisce che Peppe Soks è arrivato a un punto di arrivo ma anche di partenza. L’artista intende tirare un respiro di sollievo, consapevole di avercela fatta, senza mai scordare però che è solo l’inizio e bisogna sempre essere pronti a confrontatsi con nuove sfide.

PEPPE SOKS HUMMER TESTO

In arrivo il 18 febbraio