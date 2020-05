E’ uscito il nuovo singolo del rapper milanese Peligro Dietro, che anticipa il nuovo Ep in arrivo il 19 maggio.

Dietro è un brano dalle sonorità pop rap, con un sapore decisamente estivo. Il testo sposa la filosofia del never look back, ovvero mai guardarsi indietro, per imparare ad approcciarsi meglio alla vita.

Un messaggio importante e adatto anche al difficile periodo che stiamo attraversando.

“Una rumba travestita da reggaeton fa da sottofondo ad una riflessione sull’importanza di lasciarsi alle spalle ciò che ci ha fatto soffrire per impedire al passato di tormentare il presente e pregiudicare il futuro, occorre imparare dagli errori e non buttare il proprio tempo per i rimpianti.”

Queste le parole di Peligro per descrivere il singolo Dietro. Il brano è accompagnato da un lyric video realizzato da Ryma Graphic.

PELIGRO DIETRO

Il singolo di Peligro Dietro farà parte dell’Ep Respiro che sarà disponibile nelle piattaforme digitali a partire da martedì 19 maggio.

Il lavoro, distribuito da Artist First, è stato prodotto da Hernan Brando e contiene anche i singoli Gemelli e Quanto Ti Costa (Ne abbiamo parlato Qui).

L’Ep Respiro arriverà a due anni di distanza dall’album Mietta Sono Io, prodotto da Marco Zangirolami, uscito il 25 maggio 2018 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

DIETRO – IL TESTO

Dietro di noi

c’è la lista dei giorni persi a farci male

a farci male

Dietro di noi

ci lasciamo macerie di vita importanti per noi

ma il tempo fa di più

Cosa rimane se ti guardi indietro

ricordi in pezzi come fosse vetro

forse è l’ego

corse dietro

ognuno ai cazzi propri

finché non esplodi

dopo ste batoste al metro

qui tocca fare presto

tocca trovare il nesso

tocca sperare che a sperare

ci cambi il contesto

che a stare male su un particolare

poi ti perdi il resto

sperare che il finale sia diverso

Quanta strada si fa per capire

quale strada sia giusta e quale no

come correre verso la fine

da quale inizio ripartirò

Quanta strada si fa per capire

quale strada sia giusta e quale no

siamo esseri in divenire

Dietro di noi

il passato ha tracciato la strada che percorrerò

ma il tempo fa di più

Dietro di noi

lanciamo al vento tutte le incertezze

ma il tempo fa di più

Intorno vedo facce senza un’espressione

sradicare come erbacce la competizione

che facessi dei processi solo all’intenzione

non avresti che complessi per la frustrazione

Pronti per l’azione

pronti per l’azione

siamo già partiti senza la destinazione

mai guardare indietro o cambiare direzione

getta nel fuoco la distrazione

non ho più tempo da buttare per i rimpianti

se non vivi la tua vita

te la vivono gli altri

i sogni e la realtà

sono sempre più distanti

tocca colmare il vuoto

prima che sia troppo tardi

voglio vivere mille vite

e poi morire

il giorno dopo che l’uomo nello specchio

mi sorride

è un uno-contro-uno

con le sfighe

all’ultimo possesso

come un buzzer beater

Dietro di noi

c’è la lista dei giorni persi a farci male

a farci male

(ma il tempo fa di più)

Dietro di noi

lanciamo al vento tutte le incertezze

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

ma il tempo fa di più

Dietro di noi

dietro di noi

dietro di noi

dietro di noi

dietro di noi