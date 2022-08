Partita del cuore: al via la vendita dei biglietti per l’incontro solidale. Presenti anche Francesco Totti, Rkomi, Morandi, Ruggeri

Partita del cuore al via la vendita dei biglietti. Si svolgerà all’U-Power Stadium di Monza (Brianteo) mercoledì 7 settembre 2022 e in diretta su Rai 2 alle ore 21.15 in collaborazione con Rai Sport l’ormai tradizionale partita solidale. In campo anche Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan e Bob Sinclair.

La 31esuma edizione della Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527 ha una posta in gioco altissima. Il ricavato della Partita del Cuore, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell’sms solidale al 45527, sarà infatti a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino“.

Ad oggi l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, costituita nel 1987 e riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1996, ha disputato oltre 700 partite di fronte a oltre 95 milioni di spettatori, in tutti gli stadi italiani, e ha raccolto fondi per una cifra che supera i 100 milioni di euro interamente donati.

In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce. Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità. Sono figlio di una monzese ed essere qui mi fa ancora più piacere, sono orgoglioso che la Nic faccia parte di una cordata così nobile”.

Queste le parole di Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Cantanti Italiana.

La partita del cuore biglietti

Dalle ore 14.00 di oggi, martedì 2 agosto è attiva la prevendita QUI e nei punti vendita Vivaticket di tutta Italia.

I biglietti di curva nord e sud al prezzo di 5 Euro, quelli di tribuna est a 10 Euro (non ancora in vendita in attesa delle autorizzazioni dell’ampliamento dello stadio da parte delle autorità competenti) e tribuna ovest a 15 Euro.

Per i biglietti venduti in prevendita potrebbe essere aggiunto un costo di transazione e gestione sistema. I biglietti riservati ai diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno invece gratuiti: per tutte le informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all’indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it.