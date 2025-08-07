A Pontremoli musica e sport tornano a far del bene con la Partita del cuore 2025. In campo anche Zucchero e Umberto Tozzi

È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Lunigiana: lunedì 11 agosto, alle ore 20.45, lo Stadio Lunezia di Pontremoli ospiterà La Partita del Cuore, una serata speciale di sport, spettacolo e solidarietà.

A scendere in campo saranno da una parte la Lunisiana Soul, capitanata da Zucchero Fornaciari, dall’altra la storica Nazionale Italiana Cantanti.

L’evento segna il ritorno della Nazionale Cantanti in Lunigiana dopo il successo della 34ª edizione de La Partita del Cuore, giocata lo scorso 15 luglio all’Aquila contro la Nazionale Politici. Questa nuova sfida a Pontremoli unisce ancora una volta musica, passione sportiva e impegno civile in un unico grande abbraccio collettivo.

LA PARTITA DEL CUORE 2025 in aiuto A A.L.DI

Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno di due realtà fondamentali del territorio: l’A.L.DI – Associazione Lunigianese Disabili e la Fondazione Il Domani dell’Autismo, impegnate quotidianamente nel dare supporto concreto a famiglie e persone con disabilità.

A guidare la Lunisiana Soul sarà Zucchero Fornaciari, artista simbolo della musica italiana nel mondo, nonché profondo conoscitore e amante della Lunigiana. Il suo legame con la Nazionale Cantanti nasce da una comunanza di valori: l’amore per la musica, per il territorio e per la solidarietà.

La serata si preannuncia ricca di ospiti prestigiosi e grandi emozioni, offrendo al pubblico l’occasione di vivere un momento unico in cui sport e spettacolo si fondono per una causa importante. Questi i primi nomi divulgati tra i partecipanti della Nazionale Cantanti:

Sal Da Vinci

Paolo Vallesi

Ubaldo Pantani

Bnkr44

Francesco Da Vinci

Niveo

Sergej

Moreno Donadoni

Nicolò Filippucci

Moreno Conficconi.

Un evento pensato non solo per intrattenere, ma anche per sensibilizzare sul tema delle disabilità e sul valore sociale dello sport. Per info biglietti e partecipazione: clicca qui.

Essere presenti l’11 agosto significherà compiere una scelta etica, partecipando attivamente a un’iniziativa che mette al centro le persone e il futuro. Come sempre, la Nazionale Cantanti scenderà in campo con i piedi nel presente e la testa nel futuro di tutti, per tutti.

torna in campo Umberto Tozzi

Tra i fondatori della Nazionale Cantanti e leggenda della musica italiana, Umberto Tozzi sarà a Pontremoli per la Partita del Cuore tra Lunisiana Soul – la squadra di Zucchero, lunigiano d’adozione – e la Nazionale Cantanti, per sostenere l’Associazione A.L.DI e la Fondazione Il Domani dell’Autismo.

Umberto Tozzi è stato centrocampista e capocannoniere della Nazionale Cantanti per ben 12 anni, contribuendo in modo significativo alla sua popolarità. Proprio da quell’esperienza nacque il brano Si può dare di più, scritto da Giancarlo Bigazzi, Raf e lo stesso Tozzi, e interpretato con Gianni Morandi e Enrico Ruggeri. La canzone, vincitrice del Festival di Sanremo 1987, è diventata l’inno ufficiale del progetto

Tozzi è attualmente nel pieno della sua tournée mondiale d’addio alle scene live.

Lunedì 11 agosto, allo Stadio Lunezia, si preannuncia una straordinaria e indimenticabile serata.

.Radio Bruno è la radio ufficiale dell’evento.