Torna il 7 settembre La Partita del cuore, in onda su Rai 2. In campo Francesco Totti, Sangiovanni, Rkomi, Alessandro Cattelan (BIGLIETTI)

Partita del cuore 2022.

La Partita del cuore quest’anno ritorna in Rai passando da Canale 5 a Rai 2. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 settembre in prima serata, a partire dalle 21:15, con tanti nomi importanti da Gianni Morandi a Francesco Totti a Sangiovanni, da Rkomi ad Alessandro Cattelan.

Dallo Stadio Brianteo di Monza la Nazionale Cantanti sfiderà il Charity Team 45527.

Partita del cuore 2022

L’evento televisivo sarà condotto da Simona Ventura. Gli sms inviati al numero 45527, unitamente al ricavato dalla vendita dei 16.000 biglietti disponibili per l’evento, e disponibili qui (curva nord e sud al prezzo di 5 Euro, tribuna est a 10 Euro e tribuna ovest a 15 Euro) andranno a sostegno del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” per le persone colpite da Alzheimer e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Il Presidente della Nazionale Cantanti, Enrico Ruggeri, ha dichiarato:

“In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce. Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità”

Tra gli artisti del mondo della musica e dello sport che scenderanno in campo per beneficenza ci sono:

Francesco Totti

Gianni Morandi

Enrico Ruggeri

Sangiovanni

Gabriel Omar Battistuta

Rkomi

Bugo

Alessandro Cattelan

Leonardo

Fabio Aru

Marco Melandri

Gianni Bugno

Moreno

Marco Simone

Dj Ringo

Ubaldo Pantani

Paolo Vallesi

Boosta

ZW Jackson

Il Charity Team, guidato da Stefano Mei, risponde invece con Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio.