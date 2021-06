ESSEHO, l’artista romano presenta il suo disco “Aspartame”: annunciate anche nuove date per il tour

ESSEHO sta per partire in tour per presentare Aspartame, il suo disco d’esordio. L’artista romano ha pubblicato l’album per Bomba Dischi lo scorso 11 giugno 2021, dopo aver debuttato con tre singoli che hanno subito conquistato l’attenzione della stampa.

Matteo Montalesi, in arte ESSEHO, è pronto a far vivere la sua musica sui palchi della penisola per un’estate alla scoperta del suo stile. L’esordio discografico Aspartame è un po’ la sintesi della sua originalità compositiva. L’album contiene infatti 9 tracce di pop italiano ispirato e diretto, curato nel suono e negli arrangiamenti.

“I live di quest’estate me li immagino in una dimensione intima dove i testi si legano al mio strumento primario, la chitarra. Suonare in compagnia dei miei strumenti a corda sarà emozionante. Sto lavorando per ricercare nel mood sonoro una sua unicità, dove a seconda del brano sceglierò uno strumento che possa dargli quel tocco magico, qualcosa che rimanga.”

Quella dell’artista è una necessità espressiva che comprende anche tutto il lavoro sul disco, come rivelano le stesse parole di Matteo in merito al suo progetto:

“Aspartame è un disco semplice, di pancia, dove si racchiude parte del vissuto dell’artista in ogni singola frase che compone i brani. Gran parte del progetto nasce da giri di chitarra acustica, dove si uniscono mondi musicali diversi, creando così un mood pop unico e riconoscibile.”

ECCO LE DATE DEL TOUR DI ESSEHO

24 giugno ROMA – Spaghettiland Festival @Villa Ada

25 giugno PADOVA – Anfiteatro del Venda

3 luglio MANTOVA – Arena Bike-In @Campo Canoa

9 luglio BERGAMO – Summer Revolution @Piazza degli Alpini

13 luglio TORINO – Off Topic / Cantautori in Canottiera – NUOVA DATA

16 luglio CESENA – Acieloaperto @Rocca Malatestiana

17 luglio BITONTO (BA) – Luce Festival – NUOVA DATA

22 luglio SENIGALLIA (AN) – Deejay Xmasters

27 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) – Ama Festival

CONOSCIAMO INSIEME L’ARTISTA

ESSEHO è un autore e produttore della capitale, classe 1997. La sua esperienza da polistrumentista e la partecipazione alla produzione dei singoli Pillole e Insicuri di Ariete gli permettono di partecipare attivamente al mondo della discografia. Il giovane cantautore ha poi debuttato da solista con il singolo Bambi nel 2020, pubblicato con Bomba Dischi. Il brano ha subito ricevuto un grande apprezzamento sulle principali piattaforme di streaming. Nel videoclip della canzone una giovane skater “danza” dall’alba al tramonto, su un longboard per le vie di Lisbona, nei pressi della Praia de Santa Cruz.

A gennaio 2021, rilascia anche il brano Costellazioni, che viene selezionato da MTV New Generation e gli permette di essere inserito come artista del mese su MTV Music, entrando quindi in alta rotazione. Ad aprile 2021 pubblica un altro inedito, Michelle, prodotto insieme a Niccolò Contessa e Sine. Questo brano assieme al precedente singolo Costellazioni diventa parte della colonna sonora nella serie Netflix “Summertime”, giunta alla seconda stagione. L’11 giugno 2021 esce il suo primo disco Aspartame, un progetto che raccoglie i singoli precedentemente pubblicati e altre 7 tracce dal sapore fresco e originale.