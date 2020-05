Parkett lancia il progetto Homework a sostegno della Croce Rossa Italiana

Parkett è una webzine dedicata alla musica elettronica. In questo periodo, ha lanciato una iniziativa a sostegno della Croce Rossa Italiana, impegnata in prima linea nell’emergenza legata al COVID-19.

L’iniziativa si chiama Homework; e consiste nella pubblicazione di video streaming realizzati dai principali dj e produttori di musica elettronica nel panorama italiano e internazionale. I video sono trasmessi live sulla pagina Facebook di Parkett. Durante le performance, gli spettatori possono fare una donazione a favore della Croce Rossa Italiana, collegandosi sul suo sito.

Simone Nocentini, fondatore di Parkett, ha presentato così il progetto Homework: “Questa iniziativa nasce in un periodo storico molto particolare che, speriamo, possa terminare nel più breve tempo possibile. Molti dei nostri lettori sono costretti a rimanere dentro le loro case e crediamo che “Homework” possa essere un modo utile per illuminare un po’ le loro giornate con la musica, in questo periodo particolarmente buio. “Homework”, in questo senso, cerca di colmare la ferita inferta dal Corona Virus al mondo della notte”.

Homework, djset fino a giugno

Numerosi artisti hanno aderito da subito all’iniziativa di Parkett. Tra loro, Carl Craig, Norman Nodge, Truncate, Francesco Farfa, Alex Neri, Phil Weeks, Detroit Techno Militia, solo per citarne alcuni. “Il programma iniziale prevedeva un appuntamento settimanale” – ha commentato Nocentini – “ma, per far fronte a tutte le adesioni che abbiamo ricevuto, siamo stati piacevolmente costretti ad allargare “Homework” a tre djset a settimana”.

Il fondatore di Parkett non nasconde la soddisfazione e l’orgoglio per il successo dell’iniziativa, visto il suo scopo benefico. Infatti, “durante tutte le performance, gli ascoltatori possono fare una donazione alla Croce Rossa Italiana, per far fronte all’emergenza COVID-19 e maggiori sono i djset e più probabilità abbiamo di poter fare donazioni”.

Il progetto Homework prevede un programma di djset fino a giugno. Per scoprire tutti gli appuntamenti, è possibile visitare il sito ufficiale di Parkett o la sua pagina Facebook.