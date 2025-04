È morto Papa Francesco. Quando anche la musica si inchina: l’addio dei cantanti al Santo Padre

Con la morte di Papa Francesco arrivano anche le reazioni e i messaggi dei cantanti italiani per la scomparsa del Pontefice.

Papa Francesco si è spento questa mattina, domenica 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. Il pontefice è morto presso la Casa Santa Marta in Vaticano, in seguito a complicanze dovute a una polmonite bilaterale. La notizia è stata confermata dal cardinale Kevin Farrell e ha immediatamente fatto il giro del mondo.

Il suo pontificato, iniziato nel 2013, è stato caratterizzato da un linguaggio diretto, empatico, vicino ai giovani, ai poveri e agli emarginati. Papa Francesco è stato il primo Papa latinoamericano della storia e il primo gesuita a salire al soglio pontificio. Il suo approccio umano, semplice e universale ha colpito profondamente anche il mondo della musica italiana, che oggi lo ricorda con affetto e commozione.

